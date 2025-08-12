विज्ञापन

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस पर सेलेब्रिटीज की तरह हटके अंदाज में आप भी हो सकती हैं तैयार

Independence Day Looks: अगर आप भी यही सोचकर कंफ्यूजन में हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर क्या पहनें या किस तरह तैयार हों तो यहां से देखिए सेलेब्रिटीज के कुछ ऐसे लुक्स जिनसे आप भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Independence Day Look Ideas: यहां से लीजिए स्वतंत्रता दिवस लुक के लिए आइडिया.

Independence Day 2025: हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भारत अपनी आजादी का जश्न मनाता है. इस दिन सभी की छुट्टी होती है और सभी अलग-अलग तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. इस दिन झंड़ा फहराया जाता है, नाच-गाना होता है, घरों में पकवान बनाए जाते हैं और पतंग उड़ाई जाती हैं. स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और अन्य संस्थानों में स्वतंत्रा दिवस का प्रोग्राम (Independence Day Function) आयोजित किया जाता है जिसमें सभी तैयार होकर जाते हैं. स्वतंत्रता दिवस समारोह में खासतौर से तिरंगे के रंग के कपड़े पहनकर तैयार हुआ जाता है, मेकअप भी लड़कियां इसी तरह का करती हैं और साथ में तिरंगे के रंग की ही एक्सेसरीज कैरी करती हैं. ऐसे में अगर आप भी अबतक यही सोच रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर क्या पहनें और किस तरह तैयार हों तो यहां से ले लीजिए आइडिया.

स्वतंत्रता दिवस पर सेलेब्रिटी इंस्पायर्ड लुक्स | Celebrity Inspired Looks For Independence Day

कियारा आडवाणी का यह लुक स्वतंत्रता दिवस के लिए परफेक्ट है. कियारा ने हरे रंग की साड़ी पहनी है जिसपर वाइट एंब्रोइडरी हुई है. फंक्शन या ऑफिस में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए यह लुक बेहतरीन रहेगा.

अगर एकदम वाइट कुछ पहनने का मन है तो चित्रागंदा सिंह के इस लुक पर नजर डालें. चित्रांगदा ने वाइट सूट सेट पहना है. माथे पर काली बिंदी और ऑक्सीडाइज इयरिंग्स और रिंग के साथ चित्रांगदा ने अपने लुक को पूरा किया है.

जैकलीन का यह लुक भी स्वतंत्रता दिवस पर खूब फबेगा. जैकलीन ने वाइट सूट (White Suit) पहना है जिसपर ग्रीन और ब्लू थ्रेड से एंब्रोइडरी हो रखी है. अंगरखा स्टाइल के इस सूट को जैकलीन ने गोल्डन जूलरी के साथ स्टाइल किया है. बालों को जैकलीन ने खुला रखा है और मेकअप भी मिनिमल किया है.

लड़कियां जान्हवी के इस लुक को स्वतंत्रता दिवस पर रीक्रिएट कर सकती हैं. इस लुक में जान्हवी ने वाइट सूट पहना है और साथ में ग्रीन दु्पट्टा लिया है पिंक जूती पहनी है. इस सूट की एक खासियत यह भी है कि इसपर वाइट बेस पर ग्रीन और येलो पैटर्न है जो तिरंगे की थीम पर फिट बैठ रहा है. जान्हवी ने अपने इस लुक को सिंपल रखा है.

अगर आप वाइट साड़ी पहनने से झिझक रही हैं तो यह आपके लिए साइन है कि आपको वाइट साड़ी जरूर पहननी चाहिए. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने जिस तरह इस वाइट साड़ी को कैरी किया है बिल्कुल उसी तरह आप भी वाइट साड़ी पहन सकती हैं. आलिया ने लाल गुलाब बालों पर लगाकर, लाल लिपस्टिक से होंठ सजाकर इस लुक को पूरा किया है.

