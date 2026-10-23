पत्नी गुस्से में है तो भूलकर भी नहीं कहें ये 3 बातें, रिश्ते में आ सकती है दरार

पति-पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, जिसमें प्यार के साथ तकरार भी होती है. दोनों के बीच छोटी-मोटी बातों पर नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन कई बार गुस्से में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले के दिल में बैठ जाते हैं और ये रिश्ते पर भी असर डाल सकते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि पति-पत्नी दोनों के बीच लड़ाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है और दोनों गुस्से में कई-कई दिनों तक बात नहीं करते. अगर, आपकी पत्नी गुस्सा या किसी बात को लेकर नाराज है, तो ऐसे में समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में सही की जगह गलत हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं अगर, आपकी पत्नी नाराज है तो आपको कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए?

बात-बात पर गुस्सा करना

अगर, आपकी पत्नी पहले से किसी बात को लेकर परेशान है या फिर नाराज है तो आपको उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए. उन्हें भूलकर भी ये नहीं कह देना, जैसे बात-बात पर गुस्सा करती हो. अगर, आपने ऐसा बोला तो उन्हें लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. आपके लिए ये बात छोटी हो सकती है, लेकिन सामने वाले को ये बात दुख पहुंचा सकती है.

बस हर बात पर लड़ना आता है

बस हर बात पर लड़ना आता है. जब आपकी पत्नी गुस्सा या नाराज हो तो आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए. गुस्से में पत्नी को लड़ाकू कहने पर बात बढ़ सकती है. ये बात आपकी पत्नी को ज्यादा दुख पहुंचा सकती है और ये बात को और बिगाड़ सकती है. इस बात का असर रिश्ते पर भी पढ़ सकता है. ऐसे में सही शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि रिश्तों में किसी तरह की खटास नहीं आए.

तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं

अक्सर, पति-पत्नी के बीच ऐसा होता है कि जब भी कोई छोटी-मोटी बहस होती है तो अपनी गलती मानने की जगह पत्नी की गलतियां गिनाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में किसी भी लड़ाई में पत्नी को 'तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं' नहीं बोलना चाहिए. इससे रिश्ते में खटास आ सकती है. किसी बात में आपकी गलती न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी की परेशानी को नजरअंदाज कर दिया जाए. रिश्ते में हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी होता है.

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