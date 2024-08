क्या आपके भी कान से आती है सीटी की आवाज, तो शुरू कर दें ये आसान सी एक्सरसाइज, दूर होंगी कई परेशानियां

Ear Exercise : कान (Ear)हमारे शरीर को वो जरूरी अंग है जिसकी मदद से हम बाहरी दुनिया से संबंध रख पाते हैं. कम ही लोग जानते हैं कि कान का कनेक्शन दिमाग से जुड़ा होता है. इसलिए कानों की भी सही देखभाल की काफी जरूरत होती है. कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अक्सर उनके कान से सीटी (whistling noise from ear) की आवाज आती है. कुछ लोगों को कान से सांय सांय की आवाज भी आती है. इसे दरअसल कान बजना कहते हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं. जैसे कि साइनस (Sinus) की परेशानी, कान का इंफेक्शन या टिटनेस, नॉयज पॉल्यूशन, सिर में चोट लगना या गर्दन का दर्द. कई बार ज्यादा उम्र हो जाने के कारण भी कान से सीटी की आवाज सुनाई देती है. ऐसे में दवा के साथ साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आपकी इस परेशानी को दूर कर सकती है. चलिए जानते हैं कि कान से जुड़ी इस परेशानी के लिए कौन सी एक्सरसाइज (exercise for ear) की जा सकती है.

पैरेंट्स से नजदीकी बनाती है बच्चों को मजबूत, ऐसे चाइल्ड हर चुनौती और परेशानी का करते हैं डटकर सामना



कान से सीटी की आवाज दूर करने के लिए एक्सरसाइज

कान से अगर सीटी की आवाज आती है तो कान की बेहद आसान एक्सरसाइज करके इससे राहत पाई जा सकती है. इसके लिए आपको अपने कान खींचने होंगे. डरिए मत, कान से जुड़ी इस एक्सरसाइज में कान को तीन तरह से खींचना होगा. पहले कान को ऊपर की तरफ पकड़ कर ऊपर खींचिए. इसके बाद उसे नीचे से पकड़ कर नीचे की तरफ खींचिए और फिर पिछला हिस्सा पकड़ कर पीछे की ओर खींचिए. यानी आपको तीन तरफ से कान को खींचना है, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ. दिन में दो से तीन बार इस एक्सरसाइज को करने पर आपके कान से सीटी आने और कान बजने की परेशानी में राहत मिल सकती है.





कान की परेशानी से दूर होंगी और कई समस्याएं this exercise will help in many ear problems

कान की इस एक्सरसाइज से केवल कान की सीटी नहीं बल्कि कान का टिटनस भी ठीक होता है. इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज की मदद से कम सुनाई देने की समस्या भी दूर हो सकती है. जिन लोगों को गर्दन घुमाने पर चक्कर आते हैं, वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज चक्कर आने की समस्या भी दूर करती है. कान से सीटी की आवाज आने पर कान की मसाज भी काफी लाभदायक होती है. इसके लिए आपको अपना कान अपनी पहली और दूसरी उंगली के बीच फंसाना होगा और दोनों उंगलियों से इसकी मसाज करनी होगी. इससे भी कान में टिटनेस की परेशानी भी दूर हो जाती है.