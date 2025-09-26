विज्ञापन

घी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शर्त लगा लीजिए 99% लोगों को नहीं पता होगा

Ghee benefits: घी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सेहत और परंपरा का प्रतीक है. इसे अपनी दैनिक जीवनशैली में शामिल करके आप सेहतमंद और खुशहाल जीवन जी सकते हैं.

What is ghee called in English: मक्खन को Butter कहते हैं, तो घी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जानें

What is ghee called in English: रात के खाने में रोटी पर घी का हल्का सा स्वाद और उसकी खुशबू, जैसे ही नथुनों में समाती है, दिनभर की थकान गायब हो जाती है. भारत में घी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सेहत का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी का अंग्रेज़ी में क्या नाम है? और क्यों इसे 'Clarified Butter' कहा जाता है? आइए जानते हैं.

घी का अंग्रेज़ी में नाम और इतिहास (Ghee in English)

घी को अंग्रेज़ी में 'Clarified Butter' कहा जाता है, जो मक्खन को धीमी आंच पर गर्म करके उसमें से पानी और दूध के ठोस अंश निकालने की प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसे 'Ghee' ही कहा जाता है. यह शब्द संस्कृत के 'घृत' (ghṛta) से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'स्पष्ट' या 'शुद्ध'. घी का उपयोग भारतीय संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर दैनिक भोजन तक में होता आया है.

घी के फायदे (Ghee benefits in Hindi)

  • पाचन में सुधार: घी में मौजूद ब्यूटिरिक एसिड पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है.
  • त्वचा और बालों के लिए: घी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को निखारते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं.
  • हृदय स्वास्थ्य: घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हृदय के लिए लाभकारी हैं.
  • मस्तिष्क स्वास्थ्य: घी में कोलीन होता है, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है.
घी का सही उपयोग (Ayurvedic benefits of Ghee)

  • खाना पकाने में: घी का उपयोग उच्च तापमान पर खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसका स्मोक प्वाइंट उच्च होता है.
  • स्वास्थ्य लाभ के लिए: एक चम्मच घी का सेवन प्रतिदिन किया जा सकता है, विशेषकर सुबह खाली पेट.
  • धार्मिक अनुष्ठानों में: घी का दीपक जलाना और पूजा में अर्पित करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

