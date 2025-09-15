विज्ञापन

Hrithik Roshan Fitness Secret: 51 में भी गज़ब की बॉडी, हर 3 घंटे में खाते हैं खाना, फिर भी हैं सबसे फिट

Hrithik Roshan fitness secret: ऋतिक रोशन 51 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सबको इंस्पायर कर रहे हैं. आज हम उनकी फिटनेस से जुड़ा एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो कर के वह खुद को इतना फिट रख पाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Hrithik Roshan Fitness Secret: 51 में भी गज़ब की बॉडी, हर 3 घंटे में खाते हैं खाना, फिर भी हैं सबसे फिट
51 साल की उम्र में भी जबरदस्त बॉडी, ऋतिक रोशन का फिटनेस सीक्रेट जानकर दंग रह जाएंगे आप

Hrithik Roshan Fitness: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन ने एक बार फिर अपनी फिटनेस से सबको चौंका दिया है. 51 साल की उम्र में भी उनकी बॉडी और एब्स देखकर फैन्स दंग रह जाते हैं. जहां कई स्टार्स इंटरमिटेंट फास्टिंग और हार्ड डाइटिंग पर भरोसा करते हैं, वहीं ऋतिक का मंत्र है...हर ढाई से तीन घंटे पर खाना, लेकिन बैलेंस तरीके से.

Latest and Breaking News on NDTV

हर 2-3 घंटे में क्यों खाते हैं ऋतिक? (Hrithik Roshan Diet Secret)

ऋतिक रोशन के पर्सनल शेफ शुभम विश्वकर्मा के मुताबिक, उनकी डाइट एकदम प्लान्ड होती है. वो दिनभर में छोटे-छोटे मील्स लेते हैं और रात 9 बजे तक डिनर खत्म कर देते हैं. उनकी थाली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और हेल्दी फैट्स का सही कॉम्बिनेशन होता है.

ऋतिक रोशन डेली डाइट (Hrithik Daily Diet Plan)

  • प्रोटीन: सफेद मछली, अंडे, चिकन, दाल, राजमा, चना.
  • कार्ब्स & फाइबर: ओट्स, क्विनोआ, सब्जियां, ज्वार की रोटी.
  • हेल्दी फैट्स: नट्स, बीज, ग्रीक योगर्ट.
  • ओमेगा-3: फिश और अंडे.
Latest and Breaking News on NDTV

पिज्जा-बर्गर का भी है शौक (Cheat Day Cravings)

भले ही ऋतिक की डाइट सख्त हो, लेकिन उनके चीट डे भी दिलचस्प होते हैं. इस दिन वो तंदूरी चिकन, बारबेक्यू चिकन, बिना कार्ब वाला बर्गर और ज्वार बेस वाला पिज्जा पसंद करते हैं. मीठे में उनका फेवरेट है प्रोटीन से भरपूर ब्राउनी.

क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते (Comfort Food & Avoid List)

रुटीन के खाने में उन्हें दाल-चावल, रोटी और सब्जी सबसे अच्छा लगता है. उनका कम्फर्ट फूड है...मूंग दाल, भिंडी की सब्जी, ज्वार की रोटी और दही. वहीं, ऋतिक मशरूम, रिफाइंड शुगर, ग्लूटेन और बीजों के तेल से परहेज करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Discipline ही है असली राज (Hrithik Roshan cheat day food)

ऋतिक रोशन की फिटनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि उनका डिसिप्लिन और वर्कआउट रूटीन है. यही वजह है कि 51 की उम्र में भी उनकी फिटनेस बॉलीवुड के यंग एक्टर्स को टक्कर देती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hrithik Roshan Fitness, Fitness Secret, Hrithik Roshan, Hrithik Roshan Diet Plan, Hrithik Roshan Workout Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com