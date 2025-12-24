विज्ञापन

25 साल पहले इस सादगी से हुई थी ऋतिक रोशन की शादी, सुजैन को देख फैंस को याद आई आलिया भट्ट

बात करें ऋतिक रोशन और सुजैन खान के 25 साल पुराने इस वेडिंग वीडियो की तो, इसमें दोनों बेहद खुश और प्यारे नजर आ रहे हैं. ऋतिक रोशन को क्रीम रंग की शेरवानी और सिर पर सेहरा सजाए देखा जा रहा है.

कजिन की शादी के बीच ऋतिक रोशन का वेडिंग वीडियो वायरल

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अपने कजिन ईशान रोशन की शादी एन्जॉय कर रहे हैं. बीते कुछ दिनों से ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली से ईशान की वेडिंग फेस्टिविटीज के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं. ऋतिक ने अपने कजिन की शादी में कितना एन्जॉय किया है, यह सब वीडियो और तस्वीरों में देखने को मिल रहा है. ऋतिक ने शादी में अपने दोनों बेटों संग भी डांस फ्लोर पर जमकर डांस किया, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इस बीच खुद ऋतिक रोशन की शादी का भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. ऋतिक ने साल 2000 में सुजैन खान से शादी रचाई थी. सुजैन भी ईशान की शादी में अपने बॉयफ्रेंड संग पहुंची थी. ऋतिक और सुजैन का साल 2014 में तलाक हो चुका है.

ऋतिक-सुजैन का वेडिंग वीडियो

बात करें ऋतिक रोशन और सुजैन खान के 25 साल पुराने इस वेडिंग वीडियो की तो, इसमें दोनों बेहद खुश और प्यारे नजर आ रहे हैं. ऋतिक रोशन को क्रीम रंग की शेरवानी और सिर पर सेहरा सजाए देखा जा रहा है. ऋतिक और सुजैन खुद की शादी में कितने खुश थे, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है. इतना ही नहीं डांसर ऋतिक ने अपनी पहली पत्नी के साथ शादी में कपल डांस भी किया था. सुजैन शादी में लंहगे में बहुत खूबसूरत दिख रही थीं. ऋतिक और सुजैन की शादी 20 दिसंबर 2000 में हुई थी. वहीं, जनवरी 2000 में ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी, जिसने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था.  
 

फैंस को भाई वेडिंग की सिंपलीसिटी

ऋतिक रोशन और सुजैन की शादी के वायरल वीडियो पर लोगों का कैसा रिएक्शन है, चलिए यह भी जानते हैं. ऋतिक-सुजैन की शादी के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'आज तो दिखावा होता है, असली शादी तो यह लग रही है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'सुजैन कितनी सुंदर दिख रही हैं'. तीसरे ने लिखा है, 'इस दौरान शोऑफ जैसी कोई चीज नहीं थी'. कई महिला यूजर्स ने लिखा है कि सुजैन ने आलिया से पहले बाल खुले रखने वाला ब्राइडल लुक लिया था.

इस वीडियो पर 70 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. बता दें, ऋतिक और सुजैन की शादी 14 साल चली. साल 2014 में दोनों अलग हो गये थे. इसके बाद ऋतिक रोशन सिंगर सबा आजाद और सुजैन खान एक्टर अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं. ऋतिक और सुजैन के इस शादी से दो बेटे भी हुए. ऋतिक-सुजैन के बीच आज भी गेट-टुगेदर होता है और दोनों ही अपनी-अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं.


 

