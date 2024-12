सर्दी में पहननी है साड़ी तो इस तरह करें कैरी, फिर नहीं लगेगी ठंड और स्टाइल भी रहेगा बरकरार

How to wear saree in winter: इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और कई जगह भीषण सर्दी भी पड़ रही है, ऐसे में वेडिंग सीजन में एथेनिक वेयर पहनना तो लाजमी है और अधिकतर महिलाएं शादी ब्याह में साड़ी (Saree Draping) पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि यह बहुत एलिगेंट भी लगती है और इसे आप आसानी से कैरी भी कर सकते हैं. लेकिन सर्दियों की शादी में बैकलेस ब्लाउज (Winter blouses) के साथ साड़ी पहनना बहुत टफ टास्क हो सकता है और साड़ी के लाइट फैब्रिक में आपको ठंड (Sarees for winter) भी लग सकती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि विंटर में आपको कैसे साड़ी ड्रेप करना चाहिए ताकि आपको एक परसेंट भी सर्दी का एहसास ना हो.

सर्दी में साड़ी पहनते समय रखें इन चीजों का ध्यान

इनर थर्मल वेयर पहनें

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए अगर आप साड़ी पहनना चाह रही हैं, तो इसके नीचे थर्मल वेयर जरूर पहनें. आप पेटीकोट के नीचे थर्मल लेगिंग पहन सकते हैं और ब्लाउज के अंदर भी आप शॉर्ट लेंथ का इनर थर्मल वियर पहन सकती हैं.

साड़ी के फैब्रिक का रखें ध्यान

शिफॉन, जॉर्जेट जैसी साड़ियां पतली होती है और इसमें ठंड ज्यादा लग सकती है, इसलिए सर्दियों में साड़ी पहनने के लिए गर्म फैब्रिक जैसे सिल्क, वेलवेट, क्रेप जैसे फैब्रिक का चुनाव करें. यह आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं और स्टाइलिश भी दिखते हैं.

सर्दियों में पहनें ऐसे ब्लाउज

अगर आप सर्दियों में साड़ी कैरी करना चाहती हैं, तो ब्लाउज का चुनाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है. आप सर्दियों में फुल स्लीव्स, टर्टलेनेक या कॉलर डिजाइन का लॉन्ग ब्लाउज पहन सकती हैं, जिसमें आप सिल्क, वेलवेट या फिर वूलन फैब्रिक से भी डिजाइनर ब्लाउज बनवा सकते हैं.

कलर का रखें खास ख्याल

सर्दियों की शादी में आप लाइट कलर्स पहनने की जगह डार्क कलर जैसे मेहरून, ब्लैक, नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन जैसे कलर को चुनें. यह कलर हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को वॉर्म रखने में भी मदद करते हैं.

कंट्रास्ट या सेम शॉल के साथ पेयर करें साड़ी

साड़ी में अगर आप डिजाइनर लुक चाहते हैं, तो अपनी सिंपल सी साड़ी के साथ कंट्रास्ट फैब्रिक में कोई शॉल कैरी कर सकते हैं. आप पल्लू के अंदर या कमर के पास टाई करके दूसरे शोल्डर पर शॉल को ड्रेप करें.

