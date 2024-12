रात में मुंह में लौंग रखकर सोते हैं आप तो जान लें किस तरह करें सेवन, फिर मिलेंगे ज्यादा फायदे

How to use Clove in night : लौंग (clove) ऐसा मसाला है जो किचन में काफी काम आता है. आयुर्वेद में इसके ढेरों फायदे बताए गए हैं. सेहत और भोजन के साथ साथ लौंग (clove uses) पूजा पाठ में भी यूज होती आई है और इसका काफी धार्मिक महत्व है. आयुर्वेद में कहा गया है कि लौंग ऐसी औषधि है जो छोटी होने के बावजूद शरीर को बहुत बड़े बड़े फायदे पहुंचाती है. इसके सेवन से कई सारी बीमारियों में भी राहत मिलती है. खांसी जुकाम हो या दांत में दर्द लौंग वाकई कमाल कर देती है. इसके साथ साथ सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द में भी लौंग की गर्म तासीर काफी फायदेमंद साबित होती है. बचपन में आपने भी दादी नानी से सुना होगा कि दांत में दर्द है तो लौंग को दांत में दबाकर सो जाना चाहिए. इससे दांत का दर्द सही हो जाएगा. लेकिन कई लोगों को इस बात का संशय रहता है कि किस तरह की लौंग (clove use in night) को दांत के बीच दबाकर सोना चाहिए. फूल वाली या बिना फूल वाली. यहां लौंग के फायदों के साथ साथ जानते हैं कि किस तरह की लौंग को मुंह में डालकर सोना सही है.

सिर्फ इस टेक्नीक से इस लड़की ने घटा लिया 32 किलो वजन, उसके डाइट प्लान को आप भी कर सकते हैं फॉलो

सेहत के लिए फायदेमंद है लौंग का सेवन

आयुर्वेद कहता है कि लौंग अपने एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है. इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं जो शरीर को रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं. शरीर में होने वाले इन्फेक्शन, सूजन के दौरान लौंग का सेवन काफी फायदेमंद साबित होता है. आपको बता दें कि लौंग को कई तरह से यूज किया जा सकता है. इसकी चाय बनाकर पी जा सकती है. इसके साथ साथ इसे सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है. लौंग का चूर्ण बनाकर भी खाया जा सकता है. इसके साथ साथ बाजार में लौंग का तेल भी मिलता है जो सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

रात में लौंग को मुंह में दबाकर सोने के फायदे

कहा जाता है कि अगर आपके दांत में दर्द है या फिर गैस की परेशानी से जूझ रहे हैं तो रात के वक्त लौंग को मुंह में दबाकर सो जाना चाहिए. इससे गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल की समस्या दूर होती है. इससे शरीर में सूजन और दर्द की समस्या भी दूर हो जाती है. अगर दांत में दर्द है या फिर आंतों में भोजन फंस गया है तो लौंग को रात के समय मुंह में दबाकर सोना फायदेमंद साबित होता है.

रात को किस तरह की लौंग मुंह में दबाकर सोना है सही

एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप रात को लौंग को मुंह में दबाकर सो रहे हैं तो कोशिश करें कि लौंग बिना फूल वाली हो. अगर लौंग में फूल है तो मुंह में रखने से पहले फूल को निकाल दें. दरअसल फूल वाली लौंग को मुंह में रखकर सोने से गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल की परेशानी बढ़ सकती है. फूल वाली लौंग की तासीर बहुत ज्यादा होती है, अगर सेंसेटिव बॉडी वाले लोग इसे मुंह में दबाकर सोते हैं तो उनको एलर्जी की समस्या हो सकती है. अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे भी फूल वाली लौंग को मुंह में दबाकर नहीं सोना चाहिए. इससे ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है. जो लोग शुगर यानी डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं, उन्हें भी फूल वाली लौंग को मुंह में दबाकर नहीं सोना चाहिए. इसके साथ साथ किडनी की बीमारी से परेशान लोगों को भी फूल वाली लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर आप रात में फूल वाली लौंग को मुंह में दबाकर सोते हैं तो इससे आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. ऐसे में साबित हो जाता है कि अगर आप रात के वक्त लौंग को मुंह में दबाकर सोना चाह रहे हैं तो बिना फूल वाली लौंग बिलकुल उपयुक्त है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.