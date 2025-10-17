ठंडे मौसम में सुबह जल्दी उठने में होती है दिक्कत? इन 5 टिप्स से तुरंत बिस्तर से उठ खड़ें होंगे आप

Morning Habits: अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है. इसके साथ ही अब ठंड का एहसास धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. खासकर सुबह और शाम के समय अधिक ठंडक रहती है. ये मौसम अधिकतर लोगों के मन को भाता है लेकिन इस दौरान कुछ परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. इन्हीं परेशानियों में से एक है सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होना. हल्की ठंड बढ़ते ही सुबह जल्दी उठना किसी चुनौती से कम नहीं लगता. बिस्तर की गर्माहट छोड़कर ठंडी हवा में उठना वाकई मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ खास टिप्स बता रहे हैं, जो ठंड में भी आपको तुरंत बिस्तर से उठने में मदद करेंगी.

नंबर 1- रात को समय पर सोएं

सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे पहले रात को समय पर सो जाएं. नींद पूरी होने पर शरीर आलस नहीं करता है और आपको उठने में आसानी होती है. वहीं, अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते रहेंगे या सीरीज देखते रहेंगे, तो शरीर को पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी. इससे लाख कोशिश के बाद भी सुबह उठने में आपको परेशानी होगी. ऐसे में रात को 9-10 बजे के बीच सो जाएं. इससे आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहेगी और आप खुद-ब-खुद सुबह जल्दी उठ जाएंगे.

नंबर 2-अलार्म क्लॉक को बिस्तर से दूर रखें

कई लोग सुबह उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं, लेकिन आलस में बार-बार उसे बंद कर देते हैं. ऐसे में अलार्म को बिस्तर से थोड़ा दूर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठना पड़े. उठते ही आपका आधा आलस वैसे ही दूर हो जाएगा.

जैसे ही उठें, कमरे के पर्दे खोल दें या लाइट ऑन कर दें. तेज रोशनी आपके दिमाग को जागने का सिग्नल देती है, जिससे आप एक्टिव महसूस करते हैं.

ठंड के एहसास से बचने के लिए अपने बिस्तर के पास ही स्वेटर या जैकेट रखें. जैसे ही अलार्म बजे, तुरंत वो पहन लें. इससे ठंड का एहसास कम होगा और उठना आसान लगेगा.

उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पिएं. इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और शरीर को एनर्जी मिलती है. पानी पीने से आपकी नींद और आलस भी तुरंत दूर हो जाएंगे.

इस तरह 5 आसान टिप्स अपनाकर आप ठंड के मौसम में भी सुबह जल्दी उठ पाएंगे और ठीक समय पर अपने दिन की शुरुआत कर पाएंगे.