हाथों में आने लगा है बालों का गुच्छा? ऐसे करें आंवले और एलोवेरा का इस्तेमाल, बंद होगा हेयरफॉल

Amla and Aloevera Remedy for Hairfall: आज हम आपको आंवला और एलोवेरा के ऐसे देसी और घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमाने से आपकी हेयरफॉल की समस्या कम होगी और बाल हेल्दी बनेंगे.

बालों का झड़ना कैसे रोकें?

Home Remedies for Hairfall: अगर कंघी या फिर हाथ से बाल संवारते ही आपके हाथों में बालों का गुच्छा आ जाता है तो हेयरफॉल को रोकना काफी ज्यादा जरूरी है. खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, प्रदूषण हेयरफॉल के मुख्य कारण माने जाते हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में आने वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे ही सबसे ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको आंवला और एलोवेरा के ऐसे देसी और घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमाने से आपकी हेयरफॉल की समस्या कम होगी और बाल हेल्दी बनेंगे. 

हेयर ऑयल बनाकर करें इस्तेमाल

बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप एलोवेरा और आंवला युक्त एक हेयर ऑयल बना सकते हैं. इसके लिए आप 1 कप नारियल तेल को हल्की आंच पर पकाएं. थोड़ी देर बाद उसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर और 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल कर 2 से 3 मिनट तक पकाएं. इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा कर बोतल में छान लें. अब इस तेल को हफ्ते में 2-3 बार अपने बालों में लगाएं. इससे आपका हेयरफॉल काफी हद तक कम हो जाएगा. साथ ही इससे बालों की खोई हुई चमक भी वापिस लौट जाएगी.

हेयर मास्क बनाकर करें इस्तेमाल

हेयरफॉल को रोकने के लिए आप आंवले और एलोवेरा का एक हेयर मास्क भी बना सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच नारियल तेल और 2 चम्मच एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को हल्के हाथों से अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं. 30 से 40 मिनट बाद अपने बालों को गुनगुने पानी और शैंपू की मदद से धो लें. इससे हेयरफॉल की समस्या में आपको राहत देखने को मिलेगी.

ऐसे करें आंवले और एलोवेरा का सेवन

बालों को मजबूत बनाने के लिए आंवला और एलोवेरा का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में आप रोजाना आंवले और एलोवेरा जूस पी सकते हैं. इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के साथ-साथ बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है. 

आंवला क्यों है फायदेमंद?

आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों को हेल्दी बनाते हैं. इसके अलावा ये डैंड्रफ और बालों को सफेद होने से भी रोकता है.

एलोवेरा के फायदे

एलोवेरा में एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो बालों में होने वाली डैंड्रफ और खुजली को रोकते हैं. इसके अलावा बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में एलोवेरा बेहद लाभदायक माना जाता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

