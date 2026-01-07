अपनी बॉडी शेप के हिसाब से चुनें विंटर कोट, Stylist से जान लें आप पर कैसे Winter Coat अच्छे लगेंगे

Styling Tips: विंटर कोट आपको सर्दी से बचाते हैं और दिखने में भी काफी स्टाइलिस्ट लगते हैं. हालांकि, कई बार हम महंगे-महंगे कोट तो खरीद लेते हैं लेकिन पहनने पर वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में इमेज स्टाइलिस्ट और इंटीग्रेटिव वेलनेस कोच टीना वालिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ खास टिप्स बताई हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप हर बार अपने लिए सही विंटर कोट खरीद सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे-

क्या कहती हैं स्टाइलिस्ट?

स्टाइलिस्ट बताती हैं, ओवरकोट को हमेशा अपनी बॉडी टाइप को ध्यान में रखकर खरीदना चाहिए. अलग-अलग बॉडी टाइप पर अलग-अलग कोट सूट करते हैं. जैसे-

अगर आपकी बॉडी शेप अवरग्लास है यानी कमर पतली और ऊपर-नीचे का शेप बैलेंस्ड है, तो आपके लिए टेलर्ड ओवरकोट सबसे बेहतर है. बेल्टेड कोट कमर को उभार देता है और आपकी नेचुरल फिगर लाइन को और खूबसूरत दिखाता है. इससे आपका फिगर और भी शार्प नजर आता है.

अगर आपका लोअर बॉडी पार्ट ज्यादा ब्रॉड है यानी हिप्स ज्यादा चौड़े हैं, तो ऐसे ओवरकोट चुनें जिनमें शोल्डर पैड या ऊपरी हिस्से पर डिजाइन हो. इससे बॉडी बैलेंस्ड और सही प्रपोर्शन में नजर आती है.

अगर आपके शोल्डर चौड़े हैं और लोअर बॉडी स्लिम है, तो आपके लिए A-line, रैप कोट या ऐसे कोट सही हैं जो नीचे वॉल्यूम देते हों. इससे आपके लोअर बॉडी में फुलनेस आती है और पूरा लुक बैलेंस्ड दिखता है.

अगर आपकी कमर ज्यादा डिफाइंड नहीं है यानी बॉडी स्ट्रेट दिखाई देती है, तो बेल्टेड इफेक्ट वाले ओवरकोट चुनें. इससे कमर में शेप आता है और फिगर आकर्षक दिखता है.

अगर आपकी हाइट कम है, तो छोटे और स्ट्रक्चर्ड कोट पहनें. लंबे कोट आपकी हाइट को और छोटा दिखा सकते हैं, जबकि छोटे कोट आपको लंबा और फाइन दिखाते हैं.

अगर आपकी हाइट अच्छी है, तो लॉन्ग ओवरकोट आपके ऊपर बेहद स्टाइलिश लगेंगे. यह आपकी पर्सनैलिटी को और एलीगेंट बनाते हैं.

इस तरह आप अपने लिए सही ओवरकोट चुन सकते हैं और हमेशा स्टाइलिस्ट दिख सकते हैं.



