Raw Milk For Skin: रोज चेहरे पर कच्चा दूध लगाने के क्या फायदे हैं? अंदर से साफ हो जाएगी स्किन, दाग-धब्बों से मिलेगी राहत

Raw Milk For Skin: आजकल धूल-मिट्टी, प्रदूषण, गलत खानपान और तनाव का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है. ऐसे में लोग महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स का खतरा बना रहता है. अगर घर में मौजूद प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो यह त्वचा पर ज्यादा असरदार साबित होती हैं. ऐसे में नेचुरल उपायों में कच्चा दूध सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है. दादी-नानी के नुस्खों से लेकर आयुर्वेद तक कच्चे दूध को त्वचा के लिए लाभकारी माना गया है. आज विज्ञान भी इसके गुणों को मानता है.

कच्चा दूध जलन और रूखापन दूर करेगा

आयुर्वेद के अनुसार, कच्चा दूध ठंडक देने वाला होता है. यह त्वचा की जलन, रूखापन और असंतुलन को शांत करने में मदद करता है. जब शरीर में पित्त बढ़ता है, तो इसका असर त्वचा पर दाग-धब्बे, मुंहासे और रंगत बिगड़ने के रूप में दिखाई देता है. कच्चा दूध इस पित्त को संतुलित करने में सहायक होता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक चिकनाई त्वचा को नमी देती है और उसे मुलायम बनाए रखने में मदद करती है.

कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है. लैक्टिक एसिड एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह काम करता है. यह त्वचा की ऊपरी परत पर जमी गंदगी और मृत कोशिकाओं को धीरे-धीरे हटाने में मदद करता है. जब मृत कोशिकाएं हटती हैं, तो साफ त्वचा बाहर आती है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक दिखाई देने लगती है. यही कारण है कि कच्चा दूध त्वचा को चमकदार बनाने में मददगार माना जाता है.

कच्चा दूध त्वचा की रंगत को सुधारने में भी सहायक हो सकता है. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर त्वचा का रंग समान दिखने लगता है. दूध में मौजूद प्रोटीन और विटामिन त्वचा की मरम्मत की प्रक्रिया को सहारा देते हैं. इससे धूप से हुई टैनिंग, हल्के दाग-धब्बे और थकान के निशान धीरे-धीरे कम हो सकते हैं. यह प्रक्रिया धीरे होती है, लेकिन लंबे समय तक असर दिखा सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.