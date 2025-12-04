बच्चों को उल्टी दस्त हो तो क्या करना चाहिए? पीडियाट्रिशियन ने बताया जल्दी ठीक करने के लिए क्या खिलाएं और क्या नहीं

Parenting Tips: छोटे बच्चों में उल्टी-दस्त की समस्या बहुत आम है. हालांकि, इस कंडीशन में पैरेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं. ज्यादातर माता-पिता का सवाल होता है कि बच्चों के उल्टी या दस्त होने पर क्या खिलाएं और क्या चीज बिल्कुल न दें, ताकि उसे जल्दी आराम मिले. इसी विषय पर पीडियाट्रिशियन सरीता शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने कुछ जरूरी और आसान टिप्स शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

क्या न खिलाएं?

पीडियाट्रिशियन कहती हैं, जब बच्चे को उल्टी-दस्त, फीवर, स्टमक इंफेक्शन या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, तो कुछ सामान्य दिखने वाले खाने भी हालत को और बिगाड़ सकते हैं. इस कंडीशन में कुछ फूड्स से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी है. जैसे-

चिप्स, पकौड़े, बर्गर जैसी चीजें पचने में भारी होती हैं. ये उल्टी और मरोड़ को और बढ़ा सकती हैं.

अचार, स्पाइसी करी और तीखी सब्जियां पहले से संवेदनशील पेट को और ज्यादा इरिटेट करती हैं.

दूध, मिल्कशेक और भारी दही शुरुआत में उल्टी-दस्त को बढ़ा सकते हैं, खासतौर पर वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में.

चॉकलेट, बाजार के जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स शरीर को हाइड्रेट करने की बजाय और अधिक डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं.

राजमा, छोले, पत्ता-गोभी और कॉर्न जैसी चीजें पेट फूलने और असुविधा का कारण बन सकती हैं.

इन सब से अलग कच्चा सलाद, बहुत भारी रोटी-सब्जी या रेड मीट भी इस समय बच्चे के पेट पर दबाव डालते हैं, इसलिए इन्हें अवॉयड करें.

डॉक्टर सरीता के अनुसार, ऐसे समय पर बच्चे को हल्का, आसानी से पचने वाला और हाइड्रेट रखने वाला खाना देना सबसे बेहतर है. जैसे-

डॉक्टर बताती हैं, ORS डिहाइड्रेशन रोकने का सबसे अच्छा उपाय है. ऐसे में बच्चे को थोड़ी-थोड़ी देर में घूंट-घूंट ओआरएस देते रहें.

यह शरीर को तुरंत हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स देता है.

खिचड़ी हल्की, पौष्टिक और पचने में आसान होती है. ये बीमार बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन है.

कुछ बच्चों को दही सूट करता है और यह आंतों को शांत करता है.

आप बच्चे को उबला हुआ आलू दे सकते हैं. इससे उन्हें हल्का कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो पेट पर भारी नहीं पड़ता.

केला बच्चे को एनर्जी देता है, पचने में आसान है और दस्त में भी लाभकारी माना जाता है.

इस तरह हल्के, हाइड्रेटिंग और आसानी से पचने वाले फूड बच्चे की रिकवरी को तेज करते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि बच्चे को एक बार में सब न दें, बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाना-पीना दें. बहुत तेज गर्म या ठंडे पदार्थ न दें. अगर बच्चा सुस्ती दिखाए, पेशाब कम हो या उल्टी-दस्त बहुत बढ़ जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.