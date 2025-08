क्या आप भी हो गए हैं बालों के टूटने और झड़ने से परेशान, तो चलिए जानते हैं इसके लिए घरेलू उपाय

Hair Care Routine Steps: बरसात का मौसम आते ही लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. बरसात में लोगों को बालों में डैंड्रफ, इंफेक्शन जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इस मौसम में लोगों की सबसे बड़ी समस्या बालों का झड़ना बन जाती है. इसे रोकने के लिए लोग कई घरेलू उपाय भी करते है. इससे बारिश के मौसम में बाल झड़ना कम हो सकता है (how to control hair fall in rainy season). ऐसे में आपको इस घरेलू उपाय (homemade remedy to stop hair fall) के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप भी इस उपाय का फायदा उठा सको.

बाल को झड़ने से रोकने के लिए उपाय:

हर घर में मिलने वाले प्याज को कद्दूकस कर के इसका रस निकाल लें. इसके बाद इस रस को नारियल के तेल और नींबू के रस के साथ मिला लें.

इस पूरे घोल को अच्छे से मिला कर बालों पर लगाकर 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करें.

आधा घंटे इंतजार कर बालों को माइल्ड शैंपू से धोऐं. इस पूरे प्रोसिजर को हफ्ते में 2-3 बार करने से आपको बालों की झड़ने सी समस्या से राहत मिलेगी.

प्याज बालों को मजबूत बनाता है और झड़ने से भी रोकता है. प्याज के अंदर पाया जाने वाला सल्फर बालों की ग्रोथ में मदद करता है.

नींबू में एंटी फंगल गुण होते है जिससे बालों को डैंड्रफ से राहत मिलती है और बालों की जड़ें साफ रहती है. इस पूरे मिश्रण को बालों में लगाने से बाल लम्बे होते है. इसके साथ ही बालों में जान पड़ जाती है.

ऊपर बताई गई जानकारी के पूरी तरह सही साबित होने का दाबा नहीं करते है. किसी भी उपाय को आजमाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ले.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा