सर्दियों में बालों का झड़ना कैसे रोकें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ऐसा क्या खाएं जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए

How to prevent hair fall in winter naturally: ठंड का मौसम अधिकतर लोगों के मन को भाता है. हालांकि, इस मौसम में कुछ परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. इन्हीं में से एक है हेयर फॉल की समस्या. कई लोगों की शिकायत होती है कि सर्दी का मौसम आते ही उनके बाल ड्राई हो जाते हैं और बाल पहले के मुकाबले अधिक झड़ने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने ठंड में हेयर फॉल को रोकने के लिए 3 बेहद आसान टिप्स बताई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हेयर फॉल?नंबर 1- स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन कम होना
लीमा महाजन बताती हैं, ठंड के मौसम में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं. इससे स्कैल्प तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व कम पहुंचते हैं और जड़ें कमजोर होने लगती हैं. कमजोर जड़ों से बाल अधिक झड़ते हैं.कैसे ठीक करें?
- इसके लिए रोज 4 मिनट स्कैल्प की हल्की मसाज करें.
- कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें.
- साथ ही सिर को हल्का गर्म रखें लेकिन बहुत पसीना ना आने दें.
स्कैल्प को गर्म रखने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप अखरोट, चुकंदर, पालक, अनार, कद्दू के बीज जैसे फूड्स भी खा सकते हैं. ये खून का प्रवाह बढ़ाने में मदद करते हैं और बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं.नंबर 2- डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प की समस्या
सर्दियों में हवा सूखी होती है, जिससे स्कैल्प की नमी कम हो जाती है. त्वचा में रूखापन बढ़ता है और डैंड्रफ बनने लगता है. डैंड्रफ के कारण खुजली होती है और कंघी करते समय अधिक बाल निकलने लगते हैं.
क्या करें?
- बालों को हमेशा गुनगुने पानी से धोएं और आखिरी रिंस ठंडे पानी से करें. गर्म पानी से बाल धोने पर स्कैल्प और ड्राई हो सकती है.
- लंबे समय तक टाइट कैप न पहनें, इससे भी बालों में ड्राईनेस और डैंड्रफ बढ़ सकता है.
- इन सब से अलग हफ्ते में 1-2 बार एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें.
स्कैल्प में नमी बनाए रखने के लिए आप अलसी के बीज, दही या कद्दू के बीज खा सकते हैं. ये ओमेगा-3 और जिंक के अच्छे स्रोत हैं, जिससे स्कैल्प हाइड्रेटेड और स्वस्थ रहता है.नंबर 3- विटामिन-डी की कमी
इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, सर्दियों में धूप कम मिलती है, इसलिए शरीर में विटामिन-डी का स्तर गिरने लगता है. विटामिन-डी कम होने से हेयर ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और हेयर रूट्स कमजोर हो जाते हैं.कैसे बढ़ाएं विटामिन डी?
इसके लिए हफ्ते में 3-4 दिन दोपहर 12 से 3 बजे के बीच 10-12 मिनट धूप लें. इस दौरान चेहरे, बाजू और पैरों पर सीधे सूरज की रोशनी पड़ने दें.
इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप सर्दी के मौसम में भी अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं और टूटने से बचा सकते हैं.
