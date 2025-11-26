सूप पीने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया Soup पीते हुए कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां

How to drink soup correctly: सर्दियों में गरमा-गरम सूप पीना सिर्फ मजेदार ही नहीं, शरीर के लिए काफी फायदेमंद भी होता है. सूप शरीर को गर्म रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन में भी मदद करता है. लेकिन अक्सर हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से सूप का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लगता है. आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताया है. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, ज्यादातर लोग सूप पीते समय ये 5 गलतियां करते हैं और इससे उन्हें पूरे फायदे नहीं मिल पाते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- कच्ची या आधी पकी सब्जियां

श्वेता शाह कहती हैं, सूप में सब्जियां डालना बहुत अच्छा है लेकिन उन्हें ज्यादा कच्चा छोड़ देना या आधा पकाना सही नहीं है. कच्ची सब्जियां पचने में भारी होती हैं, जिससे गैस, ब्लोटिंग और त्वचा पर डलनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए सब्जियों को हल्का नरम होने तक पकाएं, ताकि शरीर उन्हें आसानी से डाइजेस्ट कर सके.

कई लोग सूप में बस नमक डालकर पी लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में मसाले पाचन के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं. अदरक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी जैसे मसाले अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) बढ़ाते हैं, शरीर में गर्माहट लाते हैं और खून का प्रवाह भी बेहतर करते हैं. बिना मसालों के सूप शरीर को ठंडा कर सकता है और आलस, नींद या लो एनर्जी जैसा महसूस हो सकता है.

बाहर का सूप ज्यादातर हाई सोडियम यानी नमक से भरपूर होता है. साथ ही कई बार उसमें एमएसजी मिलाया जाता है, जो सूजन, वाटर रिटेनशन, त्वचा का ड्राई होना और हार्ट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए बाहर की बजाय कोशिश करें कि घर का फ्रेश सूप पिएं.

सूप कितना भी पौष्टिक हो लेकिन यह फुल मील का विकल्प नहीं होता है. केवल सूप पीने से जल्द भूख लग जाती है, एनर्जी कम होती है और क्रेविंग बढ़ती है. बेहतर है कि सूप के साथ सलाद, चपाती, खिचड़ी या दाल-चावल जैसी चीजें भी लें, ताकि पेट भरे और पोषण भी पूरा मिले.

कई लोग सूप को थिक बनाने के लिए इसमें क्रीम, बटर या कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं. इससे सूप भारी हो जाता है और पाचन धीमा पड़ता है. ज्यादा क्रीम और कॉर्नफ्लोर वजन बढ़ाने, म्यूकस बनने और भारीपन जैसा महसूस कराने का कारण बन भी सकते हैं. ऐसे में सूप को हमेशा हल्का, सिंपल और नेचुरल रखें.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, सूप तभी फायदेमंद है जब वह सही तरीके से बनाया और पिया जाए. ऐसे में सूप बनाते और पीते समय इन 5 गलतियों को करने से बचें.

