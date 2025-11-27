'अपना हमसफर बना ले मुझे, तेरा ही साया हूं अपना ले मुझे..' इन संदेशों से अपने लव पार्टनर को कहें Good Night, रिलेशन में घुल जाएगी मिठास

Good Night Messaeges for Love Partner: पार्टनर को गुड नाइट कहना बेशक बहुत आम बात लगती हो लेकिन यही कुछ चुनिंदा शब्द रिश्ते में प्यार की मिठास घोल देते हैं. जब दिनभर की भागदौड़ के बाद कोई अपने पार्टनर का सुकून भरा गुड नाइट मैसेज देखता है तो पूरे दिन की थकान उतरी हुई सी लगती है. ऐसे में अगर आप भी अपने लव पार्टनर को कुछ खास अंदाज में गुड नाइट कहने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए ऐसे कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं जिनके जरिए आप अपने जीवनसाथी या लव पार्टनर को शुभ रात्रि कह सकते हैं. इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकेंगे.

1. अपना हमसफर बना ले मुझे,

तेरा ही साया हूं अपना ले मुझे,

ये रात का सफर और भी हसीं हो जायेगा,

तू आ जा मेरे सपनो में या बुला ले मुझे

गुड नाइट लव!

2. मिलने आएंगे हम आपसे ख्वाबों में,

जरा रोशनी के दिए बुझा दीजिए,

अब और नहीं होता इंतजार आपसे मुलाकात का,

जरा अपनी आंखों के परदे तो गिरा दीजिए

गुड नाइट!

3. बादल चांद को छुपा सकता है,

आकाश को नहीं,

हम सबको भुला सकते हैं,

पर आपको नहीं !

गुड नाइट !

4. हो चुकी रात अब सो भी जाइए

जो हैं दिल के करीब उनके ख्यालों में खो जाइए

कर रहा होगा कोई इंतज़ार आपका

ख्वाबों में ही सही उनसे मिल तो आइये..

गुड नाइट माय लव!

5. चांद के लिए सितारे अनेक है,

पर सितारों के लिए चांद एक है.

आपके लिए तो हजारों होंगे परन्तु

हमारे लिए तो आप हजारों में एक हैं

गुड नाइट !

6. सितारों से भरी इस रात में,

जन्नत से भी खूबसूरत ख्वाब आपको आये,

इतनी हसीन हो आने वाली सुबह कि

मांगने से पहले ही आपकी हर मुराद

पूरी हो जाये..

गुड नाइट!

7. ख्वाबों को आंखों में सजा कर

सो जाओ तुम मुस्कुरा कर

गुड नाइट डियर

8. तुम्हें देखकर मेरे दिन की शुरुआत होती है

तुम्हें ‘गुड नाइट' कह कर ही मेरी रात होती है

गुड नाइट डियर

9. चांद है और चांदनी रात है,

होती सितारों से आपकी बात है,

होती है हमारी हर रात प्यारी इसलिए

क्योंकि आपकी प्यारी प्यारी याद हमारे साथ है!

गुड नाइट!

