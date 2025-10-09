कपड़े से मेहंदी के दाग कैसे हटाएं? बड़े काम आएगी ये ट्रिक

How to clean mehndi marks from clothes home remedies: कल यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. इस मौके पर सुहागिन महिलाएं हाथों में मेहंदी जरूर लगवाती हैं. हालांकि, कई बार मेहंदी लगाते वक्त कपड़े पर भी दाग लग जाते हैं और इन दाग को साफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है. ऐसे में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. दिप्ती अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आसान और असरदार होम हैक्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक शानदार तरीका बताया है, जिससे कपड़े पर लगे मेहंदी के दाग चुटकियों में साफ हो सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

बाल बढ़ाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल कैसे करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 30 दिनों में दिखने लगेगा फर्क

कपड़े से कैसे साफ करें मेहंदी के दाग?

दीप्ति के अनुसार, कपड़े से मेहंदी का दाग हटाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है सफेद सिरका (white vinegar). इसके लिए आपको सिर्फ दो से तीन चम्मच सिरका लेना है और इसे दाग वाले हिस्से पर डालकर एक घंटे के लिए छोड़ देना है. एक घंटे बाद कपड़े को नॉर्मल पानी और हल्के डिटर्जेंट से रगड़कर धो लें. इससे मेहंदी का दाग लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगा और कपड़ा पहले जैसा चमकदार दिखेगा.

नींबू और बेकिंग सोडा का पेस्ट

एक चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे दाग वाले हिस्से पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. नींबू के एसिड और बेकिंग सोडा की सफाई क्षमता दाग को हल्का कर देती है.

अगर कपड़ा सफेद है तो इस पर थोड़ा हाइड्रोजन पेरऑक्साइड लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें. ध्यान रखें कि रंगीन कपड़ों पर इसका उपयोग न करें, क्योंकि इससे रंग उड़ सकता है.

पुराने मेहंदी के दाग हटाने के लिए दूध और नींबू का मिश्रण भी कारगर है. इसे दाग पर लगाएं, 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर धो लें.

ये आसान नुस्खे दाग को पूरी तरह साफ करने में असर दिखा सकते हैं. हालांकि, किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले कपड़े के एक कोने पर उसे टेस्ट कर लें. इससे पता चल जाएगा कि कपड़े का रंग सुरक्षित है या नहीं. इन आसान और सस्ते उपायों से आप बिना किसी महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट के घर पर ही मेहंदी के दाग हटा सकती हैं.