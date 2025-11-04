ऊनी कपड़ों से रोएं हटाने के लिए आज ही अपनाएं ये 5 धांसू हैक्स, हो जाएंगे पहले जैसे नए और मुलायम

5 Easy Hacks to Remove Lint: सर्दियों में पहनने के लिए हम बाजार से महंगे-महंगे ऊनी कपड़े तो लेकर आते हैं लेकिन कुछ समय बाद ही इनकी चमक चली जाती है. इसका कारण हैं रोएं, जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं. हम रोएं हटाने के लिए काफी मेहनत तो करते हैं लेकिन कपड़े पर कुछ असर नहीं दिखता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसे 5 धांसू तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे आप कपड़ों से रोएं आसानी से हटा सकते हैं. साथ ही इससे कपड़े एकदम पहले जैसे नए और मुलायम भी दिखने लगेंगे.
1. व्हाइट विनेगर (White Vinegar) हो सकता है मददगार
अगर आप भी ऊनी कपड़ों पर होने वाले रोएं से परेशान हैं तो एक बार इस तरीके के जरूर अपनाएं. इसके लिए जब आप कपड़ों को धोने के बाद आखिर में पानी से निकालें तो उसमें एक कप वाइट विनेगर भी डाल दें. इससे कपड़ों पर चिपके रोएं हट जाते हैं और गंदगी भी नहीं रहती.2. शेविंग रेजर (Shaving Razor)
रोएं हटाने का सबसे प्रभावी और आसान तरीका शेविंग रेजर ही माना जाता है. इसके लिए आप ऊनी कपड़े को किसी फ्लैट सर्फेस पर बिछाएं और फिर हल्के हाथों से उसपर रेजर चलाएं. रेजर में मौजूद ब्लेड रोएं को हटाने का काम करता है. साथ ही ध्यान रखें कि आप रेजर चलाते समय ज्यादा दवाब न डालें, इससे कपड़ा कट भी सकता है.3. टेप (Tape)
रोएं हटाने के लिए टेप भी काफी ज्यादा असरदार और सस्ता तरीका माना जाता है. इसके लिए आप कपड़े पर रोएं वाली जगह अच्छी चिपकन वाला टेप लगा दें. अब उसे एकदम तेजी से खींच दें. इससे टेप की सतह पर रोएं चिपक कर हट जाएंगे.4. पतली कंघी
कपड़ों से रोएं हटाने के लिए आप पतली कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप जिस तरह अपने बालों को कंघी करती हैं उसी तरह रोएं वाले कपड़े पर कंघी करें. इससे मोटे-मोटे रोएं भी आसानी से निकल सकते हैं.5. लिंट रिमूवर (Lint Remover)
आजकल बाजार में लिंट रिमूवर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा. ऊनी कपड़ों से रोएं हटाकर उन्हें वापिस से मुलायम और नए जैसा बनाने के लिए लिंट रिमूवर बहुत फायदेमंद साबित होता है.
