पूजा के बाद मार्बल फ्लोर पर पड़ गए हल्दी के जिद्दी दाग, इन हैक्स से आसानी से छुड़ाएं

How to clean turmeric stain from marble floor: घर में पूजा होती है तो माहौल में शांति और सकारात्मकता भर जाती है, लेकिन पूजा खत्म होते ही नजर जाती है उस पीले दाग पर, जो फर्श की सारी खूबसूरती बिगाड़ देता है. खासकर अगर आपका घर मार्बल फ्लोर से सजा है, तो हल्दी का दाग हटाना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगता. पानी या पोंछा काम नहीं करता और केमिकल्स से सफाई करने का डर...कहीं मार्बल की चमक फीकी न पड़ जाए, तो फिर क्या करें? घबराइए नहीं! आज हम लेकर आए हैं कुछ घरेलू नुस्खे (home remedies) जो आपके marble floor se haldi ke daag को बिना नुकसान पहुंचाए साफ कर देंगे.

बेकिंग सोडा करेगा जादू (remove turmeric stain marble)

अगर आप सोच रही हैं कि haldi stain kaise hataye, तो बेकिंग सोडा सबसे आसान उपाय है. यह हल्का अल्कलाइन होता है जो दाग को हल्का करता है और मार्बल की चमक बनाए रखता है.

दो चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं.

इसे दाग पर लगाएं और 15–20 मिनट के लिए छोड़ दें.

फिर नरम स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से पोंछ लें.

बस! आपका फ्लोर फिर से चमक उठेगा.

नींबू और बेकिंग सोडा का जोड़ीदार असर (ghar ke nuskhe for cleaning marble floor)

अगर दाग गहरा है तो lemon juice aur baking soda की जोड़ी कमाल कर सकती है. नींबू का एसिडिक नेचर हल्दी के रंग को तोड़ता है और बेकिंग सोडा उसे बैलेंस करता है.

थोड़ा नींबू रस और बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बनाएं.

इसे दाग पर लगाएं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा न छोड़ें.

फिर हल्के हाथों से साफ करें.

बस ध्यान रखें ज्यादा नींबू मार्बल की चमक को कम कर सकता है.

कॉर्नफ्लोर या टेल्कम पाउडर से हटाएं तेल वाला दाग (haldi ke daag kaise hataye)

हल्दी में मौजूद प्राकृतिक तेल दाग को और गहरा बना देता है. ऐसे में cornflour या talcum powder मददगार साबित होता है.

दाग पर कॉर्नफ्लोर या टेल्कम पाउडर छिड़कें और रातभर छोड़ दें.

अगली सुबह गीले कपड़े से पोंछ दें.

2-3 दिन लगातार ऐसा करने से दाग गायब हो जाएगा.

थोड़ी समझदारी और घर की चीज़ों से आप अपने फर्श की खोई चमक वापस पा सकती हैं. पूजा की शांति के साथ घर की सफाई भी बनी रहेगी.

