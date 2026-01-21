Kitchen Tips: माइक्रोवेव के अंदर से आ रही है अजीब सी बदबू? 5 रुपये की इस चीज से एक ही बार में हो जाएगी दूर

How to remove bad smell from microwave: कई बार माइक्रोवेव या ओवन देखने में साफ होता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑन करते हैं, अंदर से अजीब-सी बदबू आने लगती है. इससे खाने में भी अजीब गंध बढ़ जाती है. बता दें कि यह बदबू पुराने खाने के छींटों, जले हुए फूड पार्टिकल्स और तेल की परत की वजह से होती है. ऐसे में लोग तुरंत केमिकल क्लीनर का सहारा लेते हैं, जबकि एक सिंपल और नेचुरल तरीका भी है, जिससे बिना मेहनत ओवन की बदबू पूरी तरह दूर हो सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

घर पर प्याज कैसे उगाएं, किन चीजों की होगी जरूरत, कितने दिनों में उग जाएगा पौधा, यहां जान लें सारी बातें

नींबू से दूर होगी दिक्कत

माइक्रोवेव की बदबू दूर करने के लिए आप नींबू की मदद ले सकते हैं. नींबू एसिड और तेल की बदबू को सोख लेता है और ग्रीस को ढीला करने में भी मदद करता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई नुकसानदेह केमिकल नहीं निकलता और ओवन में ताजी खुशबू बनी रहती है. इस ट्रिक को अपनाने के दो आसान तरीके हैं.

सबसे पहले एक ताजा नींबू लें और उसे बीच से काट लें.

अब, एक ओवन-सेफ कटोरी को आधा पानी से भरें और उसमें नींबू के दोनों टुकड़े डाल दें. इस कटोरी को ओवन या माइक्रोवेव के अंदर रखें.

ओवन को लो टेम्परेचर पर 20 से 30 मिनट तक गर्म करें. जैसे-जैसे पानी भाप बनेगा, नींबू का रस और उसकी खुशबू पूरे ओवन में फैल जाएगी. यह भाप अंदर जमी हल्की गंदगी और तेल को नरम कर देगी.

जब ओवन हल्का गर्म रह जाए, तो एक साफ कपड़े से अंदर की सतह को पोंछ लें. इससे बदबू भी चली जाएगी और ओवन फ्रेश लगेगा.

अगर आप पानी को गर्म करने का झंझट नहीं चाहते हैं तो, नींबू को आधा काटकर एक प्लेट या कटोरी में रखें और उसे बंद ओवन में रातभर (8-12 घंटे) के लिए छोड़ दें.

इस दौरान नींबू बदबू को धीरे-धीरे सोख लेता है. यह तरीका गंध हटाने में मदद करता है, लेकिन जमी हुई ग्रीस पर इसका असर थोड़ा कम होता है.

इस ट्रिक को आजमाने के लिए हमेशा ताजा नींबू ही इस्तेमाल करें.

पहले ओवन से बड़े खाने के टुकड़े हटा दें, ताकि बदबू दोबारा न रहे.

नींबू को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म न करें.

अगर नींबू सूख जाए या अजीब गंध आने लगे, तो उसे बदल दें.

नींबू हल्की गंदगी और बदबू को आसानी से हटा देता है. लेकिन बहुत ज्यादा जमी हुई ग्रीस के लिए पहले डीप क्लीनिंग जरूरी हो सकती है. ऐसे में माइक्रोवेव को समय-समय साफ जरूर करते रहें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

