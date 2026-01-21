विज्ञापन

घर पर प्याज कैसे उगाएं, किन चीजों की होगी जरूरत, कितने दिनों में उग जाएगा पौधा, यहां जान लें सारी बातें

How to Grow Your Own Organic Onions: यहां हम आपको प्याज उगाने का आसान तरीका बता रहे हैं. आइए जानते हैं घर पर प्याज उगाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी और कितने दिनों में प्याज तैयार हो जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
घर पर प्याज कैसे उगाएं, किन चीजों की होगी जरूरत, कितने दिनों में उग जाएगा पौधा, यहां जान लें सारी बातें
प्याज उगाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

How to Grow Your Own Organic Onions: अगर आप किचन गार्डन या टेरेस गार्डन का शौक रखते हैं, तो आप अपने घर पर ही प्याज उगा सकते हैं. प्याज का इस्तेमाल लगभग तरह की डिश बनाने के लिए किया ही जाता है. ऐसे में आप बाजार से खरीदने की जगह इसे पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से घर पर उगा सकते हैं. यहां हम आपको प्याज उगाने का आसान तरीका बता रहे हैं. आइए जानते हैं घर पर प्याज उगाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी और कितने दिनों में प्याज तैयार हो जाता है.

बच्चे को प्ले स्कूल में कब भेजना चाहिए? पीडियाट्रिशियन ने बताया बच्चे को स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है

प्याज उगाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

  • घर पर प्याज उगाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. आपको बस- 
  • अच्छी क्वालिटी के प्याज के बीज
  • गमला या ग्रो बैग (कम से कम 9 इंच गहराई वाला)
  • सामान्य बगीचे की मिट्टी
  • गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट
  • थोड़ी सी रेत और पानी चाहिए. 

प्याज को खुली धूप पसंद होती है, इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां रोज 5-6 घंटे धूप आती हो.

प्याज की पौध कैसे तैयार करें?
  • सबसे पहले एक गमले में मिट्टी लें और उसमें लगभग 30% गोबर की खाद मिला दें. 
  • इस मिट्टी में प्याज के छोटे-छोटे बीज छिड़कें और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर ढक दें. 
  • फिर हल्का पानी दें और गमले को धूप में रख दें.
  • लगभग 10 दिन में बीज अंकुरित हो जाते हैं. 
  • 25-30 दिनों में पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें दूसरे गमलों में लगाया जा सके.
पौध को गमले में कैसे ट्रांसफर करें?
  • 30-35 दिन बाद पौधों को सावधानी से निकालें. जड़ों को हल्के पानी से साफ करें और पौधों की ऊपरी पत्तियों को थोड़ा काट दें, ताकि पौधा मजबूत बने.
  • अब, बड़े गमले या ग्रो बैग में मिट्टी, गोबर की खाद और 10% रेत मिलाकर भरें. 
  • पौधों को करीब 4 इंच की दूरी पर लगाएं और ध्यान रखें कि इन्हें ज्यादा गहराई में न दबाएं. 
  • रोपाई के बाद हल्का पानी दें.
देखभाल कैसे करें?
  • प्याज के पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. 
  • हर 15 दिन में मिट्टी को हल्का खोदें ताकि जड़ों तक हवा पहुंचे. 
  • 15-20 दिन में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं.
  • 50-80 दिनों के बीच मिट्टी में थोड़ी राख (ऐश) डालना फायदेमंद होता है, इससे प्याज का साइज अच्छा होता है.
कितने दिनों में प्याज तैयार हो जाएगा?
  • लगभग 80-90 दिनों में प्याज पूरी तरह तैयार हो जाता है. जब पौधों की डंडियां झुकने और सूखने लगें, तो समझ लें कि अब प्याज निकालने का समय आ गया है. प्याज निकालकर एक दिन छांव में सुखाएं और फिर स्टोर करें.
  • इस तरह आप घर पर आसानी से ताजा, हेल्दी और केमिकल-फ्री प्याज उगा सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gardening Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com