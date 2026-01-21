घर पर प्याज कैसे उगाएं, किन चीजों की होगी जरूरत, कितने दिनों में उग जाएगा पौधा, यहां जान लें सारी बातें

How to Grow Your Own Organic Onions: अगर आप किचन गार्डन या टेरेस गार्डन का शौक रखते हैं, तो आप अपने घर पर ही प्याज उगा सकते हैं. प्याज का इस्तेमाल लगभग तरह की डिश बनाने के लिए किया ही जाता है. ऐसे में आप बाजार से खरीदने की जगह इसे पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से घर पर उगा सकते हैं. यहां हम आपको प्याज उगाने का आसान तरीका बता रहे हैं. आइए जानते हैं घर पर प्याज उगाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी और कितने दिनों में प्याज तैयार हो जाता है.

प्याज उगाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

घर पर प्याज उगाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. आपको बस-

अच्छी क्वालिटी के प्याज के बीज

गमला या ग्रो बैग (कम से कम 9 इंच गहराई वाला)

सामान्य बगीचे की मिट्टी

गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट

थोड़ी सी रेत और पानी चाहिए.

प्याज को खुली धूप पसंद होती है, इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां रोज 5-6 घंटे धूप आती हो.

सबसे पहले एक गमले में मिट्टी लें और उसमें लगभग 30% गोबर की खाद मिला दें.

इस मिट्टी में प्याज के छोटे-छोटे बीज छिड़कें और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर ढक दें.

फिर हल्का पानी दें और गमले को धूप में रख दें.

लगभग 10 दिन में बीज अंकुरित हो जाते हैं.

25-30 दिनों में पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें दूसरे गमलों में लगाया जा सके.

30-35 दिन बाद पौधों को सावधानी से निकालें. जड़ों को हल्के पानी से साफ करें और पौधों की ऊपरी पत्तियों को थोड़ा काट दें, ताकि पौधा मजबूत बने.

अब, बड़े गमले या ग्रो बैग में मिट्टी, गोबर की खाद और 10% रेत मिलाकर भरें.

पौधों को करीब 4 इंच की दूरी पर लगाएं और ध्यान रखें कि इन्हें ज्यादा गहराई में न दबाएं.

रोपाई के बाद हल्का पानी दें.

प्याज के पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें.

हर 15 दिन में मिट्टी को हल्का खोदें ताकि जड़ों तक हवा पहुंचे.

15-20 दिन में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं.

50-80 दिनों के बीच मिट्टी में थोड़ी राख (ऐश) डालना फायदेमंद होता है, इससे प्याज का साइज अच्छा होता है.

लगभग 80-90 दिनों में प्याज पूरी तरह तैयार हो जाता है. जब पौधों की डंडियां झुकने और सूखने लगें, तो समझ लें कि अब प्याज निकालने का समय आ गया है. प्याज निकालकर एक दिन छांव में सुखाएं और फिर स्टोर करें.

इस तरह आप घर पर आसानी से ताजा, हेल्दी और केमिकल-फ्री प्याज उगा सकते हैं.

