1 घंटे में साफ हो जाएगा बच्चे का पेट, डॉक्टर ने बताया बच्चे को कब्ज हो जाए तो क्या करें

How to relieve constipation in kids: बड़ों के साथ-साथ बच्चों में भी कब्ज की समस्या काफी आम है. गलत खानपान, कम पानी पीना, फाइबर की कमी और दिनचर्या बिगड़ने की वजह से बच्चों का पेट साफ नहीं हो पाता है. जब बच्चा परेशान होता है, पेट में दर्द रहता है या टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है, तो माता-पिता भी चिंतित हो जाते हैं. इसी कड़ी में डॉक्टर नवनीत कौर भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में डॉक्टर ने एक आसान और असरदार नुस्खा बताया है. डॉक्टर कहती हैं, इन नुस्खे को अपनाकर आप बच्चे को तुरंत राहत दे सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये नुस्खा?

डॉक्टर नवनीत बताती हैं, अगर बच्चे की नाभि पर हल्दी और पानी का लेप लगाया जाए, तो एक से डेढ़ घंटे के अंदर पेट साफ हो सकता है. आयुर्वेदिक के मुताबिक में नाभि को शरीर का एक अहम केंद्र माना गया है. नाभि के आसपास कई नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं, जो पाचन से जुड़ी होती हैं. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्स गुण होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं. ऐसे में आप इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

डॉक्टर बताती हैं, आपको केवल आधा चम्मच पानी में एक चुटकी हल्दी मिलानी है.

तैयार पेस्ट को बच्चे की नाभि पर लगाएं.

ध्यान रखें की नाभि पहले से साफ हो.

इसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे में असर देखने को मिल सकता है.

डॉक्टर के अनुसार, अगर बच्चे को कब्ज हो जाए, तो कुछ अन्य बातों पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है. जैसे-

सबसे पहले, बच्चे को सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिलाएं. बड़े बच्चों के लिए इसमें थोड़ा सा हल्दी या नींबू भी मिलाया जा सकता है. इससे पाचन तंत्र एक्टिव होता है और पेट साफ होने में मदद मिलती है.

दूसरा, बच्चे के खाने में फाइबर बढ़ाएं. फल, सब्जियां, दलिया, सलाद और साबुत अनाज कब्ज में बहुत फायदेमंद होते हैं. साथ ही बच्चे को दिनभर पर्याप्त पानी पिलाना भी जरूरी है.

तीसरा, हल्की पेट की मालिश बहुत असरदार होती है. आप सरसों के तेल या हल्दी मिले तेल से नाभि के आसपास हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं. इससे पेट की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और गैस-कब्ज में आराम मिल सकता है.

डॉक्टर यह भी कहती हैं कि अगर बच्चे को बार-बार कब्ज की समस्या हो रही है, पेट में तेज दर्द है या कई दिनों तक पेट साफ नहीं हो रहा, तो घरेलू नुस्खों पर ही निर्भर न रहें और डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

