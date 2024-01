Prevention of heart disease : इन तरीकों से हृदय रोग के खतरे को किया जा सकता है कम

तेज चलना, जॉगिंग, तैराकी या साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं.

Cause of heart disease : आजकल धूम्रपान (smoking obesity), मोटापा, शारीरिक गतिविधि (physical activity) की कमी के कारण दिल से जु़ड़ी परेशानियों (heart attack risk) का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव कर लेते हैं तो, न सिर्फ दिल से जुड़ी परेशानियां कम होंगी बल्कि, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का भी जोखिम कम हो सकता है. तो चलिए जानते हैं हार्ट डिजीज रिस्क कम करने का 4 तरीका.

हार्ट डिजीज रिस्क कम करने का 4 तरीका - 4 ways to reduce heart disease risk