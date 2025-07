स्किन की डॉक्टर ने बताया Face Wash करते हुए कभी नहीं करें ये गलती, जानें मुंह धोने का सही तरीका क्या है?

Right Way to Wash Your Face: स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक अच्छा स्किन केयर होना बेहद जरूरी है. वहीं, स्किनकेयर का सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग. हालांकि, हम में से ज्यादातर लोग फेस वॉश करते वक्त कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो स्किन को उल्टा नुकसान पहुंचाने लगती हैं. मामले को लेकर हाल ही में फेमस डर्माटॉलॉजिस्ट डॉक्टर आंचल पंथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि फेस वॉश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मुंह धोने का सही तरीका क्या है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

डॉ. आंचल पंथ के मुताबिक, कई लोग फेस वॉश को सीधे सूखी स्किन पर लगा लेते हैं, जो गलत है. इससे स्किन पर रगड़ पड़ सकती है और ड्राईनेस बढ़ सकती है. इसी तरह कुछ लोग एक बार में बहुत ज्यादा फेस वॉश ले लेते हैं तो कुछ बहुत कम, जिससे या तो चेहरा पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है या स्किन पर रासायनिक असर ज्यादा हो जाता है.

ड्राई स्किन पर फेस वॉश कभी न लगाएं.

बहुत ज्यादा या बहुत कम फेस वॉश न लें.

चेहरे पर फेस वॉश लगाकर जोर से न रगड़ें, इससे स्किन पर खिंचाव आ सकता है या स्किन बेरियर डैमेज हो सकता है.

फेस वॉश लगाते ही तुरंत न धोएं.

चेहरा धोने के बाद तौलिए से जोर से न रगड़ें. इससे भी स्किन डैमेज हो सकती है.

डॉ. पंथ कहती हैं, मुंह धोने से पहले सबसे जरूरी है कि चेहरे को हल्का गीला किया जाए.

फिर एक सिक्के के आकार जितना फेस वॉश हाथ में लें और चेहरे पर धीरे-धीरे 30 सेकंड तक मसाज करें. खासतौर पर नाक, ठोड़ी और कानों के किनारों पर अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें.

चेहरा धोने के बाद तौलिए से स्किन को जोर से न पोंछें. इसकी बजाय तौलिए से हल्के-हल्के थपथपाकर पानी सुखाएं ताकि स्किन पर खिंचाव न आए और रैशेज न हों.

डर्माटॉलॉजिस्ट बताती हैं, अगर आप फेस वॉश करने का सही तरीका अपनाते हैं, तो आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और साफ रहेगी. ऐसे में मुंह धोते हुए इन बातों को ध्यान में जरूर रखें.

