नकली अखरोट-बादाम की पहचान कैसे करें? Diwali के लिए ड्राई फ्रूट्स खरीदने से पहले जरूर करें ये आसान टेस्ट

How to identify fake Dry Fruits: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी बढ़ जाती है. लेकिन आजकल मिलावट का दौर चल रहा है. चाहे मसाले हों, मिठाइयां हों या फिर ड्राई फ्रूट्स, ज्यादातर दुकानदार अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में चीजों में मिलावट कर बेचने लगते हैं. ऐसे में अच्छी और मिलावटी चीजों में फर्क समझना जरूरी है. यहां हम आपको कुछ खास टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप मिलावटी और नकली ड्राई फ्रूट्स खरीदने से बच सकते हैं. बाजार में कई जगह नकली या रंगे हुए बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश बेचे जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, असली और नकली ड्राई फ्रूट्स की पहचान कैसे करें.

बादाम (Almonds)

बादामों को आकर्षक दिखाने के लिए उनपर रंग या पॉलिश की जाती है. असली बादाम को पहचानने के लिए उसे हाथ पर रगड़ें. अगर रंग उतरने लगे तो समझ जाएं कि बादाम नकली या रंगा हुआ है. असली बादाम का रंग हल्का भूरा और सतह हल्की खुरदरी होती है. बहुत ज्यादा चमकदार या बहुत गहरे रंग के बादाम न लें. साथ ही, बहुत छोटे या बहुत मोटे बादाम की बजाय मध्यम आकार के बादाम खरीदें.

असली काजू का रंग सफेद या हल्का क्रीम जैसा होता है और उनमें तेल की गंध नहीं आती. अगर काजू से अजीब सी गंध आ रही हो या काजू पर पीलापन दिखे, तो समझ जाएं कि वे या तो पुराने हैं या उनमें मिलावट है. असली काजू को तोड़ने पर वह अंदर से भी सफेद और कुरकुरा होता है.

सबसे अच्छा तरीका है कि आप अखरोट छिलके सहित खरीदें, क्योंकि छिलके वाले अखरोट में मिलावट की संभावना कम होती है. असली अखरोट की गिरी हल्के भूरे रंग की होती है और उसकी खुशबू स्वाभाविक होती है. अगर अखरोट का रंग गहरा दिखे या उनसे तेज गंध आए, तो समझ जाएं कि ये नकली हैं.

किशमिश में अक्सर शक्कर या कृत्रिम रंग मिलाकर उन्हें चमकदार बनाया जाता है. अगर किशमिश को हाथ से रगड़ने पर रंग निकल आए या वे बहुत गीली लगें, तो उन्हें न खरीदें. असली किशमिश हल्की सूखी होती हैं और उनका स्वाद प्राकृतिक रूप से हल्का मीठा होता है.

हमेशा ड्राई फ्रूट्स ब्रांडेड पैकिंग या विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदें.

खुले में रखे ड्राई फ्रूट्स से बचें क्योंकि उनमें धूल या कीड़े हो सकते हैं.

पैकिंग पर निर्माण तिथि (MFG Date) और एक्सपायरी डेट जरूर देखें.

इन सब से अलग घर आने के बाद ड्राई फ्रूट्स को एयरटाइट कंटेनर में रखकर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें.

इस तरह कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप नकली ड्राई फ्रूट्स खरीदने से बच सकते हैं.