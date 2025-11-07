रात को नींद पूरी नहीं हो तो अगली सुबह क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 3 काम करने से नहीं आएगी सुस्ती, पूरे दिन रहेंगे एक्टिव

How to overcome morning fatigue: कई बार काम का दबाव, तनाव या किसी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है. ऐसे में अगली सुबह उठते ही शरीर थका-थका महसूस करता है, दिमाग सुस्त रहता है और दिनभर चीजों पर फोकस करने में दिक्कत होती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ आसान उपाय बताए हैं, जिनकी मदद से आप नींद पूरी न होने के बाद भी पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

सुबह-सुबह खाली पेट जीरा का पानी पीने से क्या होता है?

रात को नींद पूरी नहीं हुई तो क्या करें?

लवनीत बत्रा बताती हैं कि जब नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं. जैसे-

सबसे पहले कोर्टिसोल (Cortisol) नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे शरीर थका हुआ महसूस करता है और मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाती है.

नींद की कमी से ब्लड शुगर लेवल भी असंतुलित हो जाता है, जिससे कुछ देर बाद कमजोरी और झुंझलाहट महसूस होती है.

इसके साथ ही हंगर हार्मोन्स यानी लेप्टिन और घ्रेलिन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे भूख ज्यादा लगती है और बार-बार कुछ न कुछ खाने का मन करता है. यही वजह है कि खराब नींद के बाद हम दिनभर सुस्त और चिड़चिड़े रहते हैं.

लवनीत बत्रा कहती हैं कि अगर आप अगली सुबह इन 3 आसान कामों को कर लें, तो यह सुस्ती तुरंत गायब हो सकती है.

नींद कम होने के बाद शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले 1–2 गिलास पानी पिएं. इससे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और दिमाग एक्टिव रहेगा. दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें ताकि एनर्जी लेवल बना रहे.

5-6 केसर के धागे पानी में उबाल लें और हल्का गुनगुना कर पिएं. केसर शरीर को नेचुरल एनर्जी देता है और मूड बेहतर करता है. यह दिमाग को शांत करने और थकान कम करने में मदद करता है.

सुबह का नाश्ता हल्का लेकिन प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए. इसके लिए आप पनीर की स्टफिंग वाला दाल का चीला, उबले अंडे, या मूंग दाल चीला खा सकते हैं. प्रोटीन मांसपेशियों को एनर्जी देता है, ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखता है और बॉडी में भी एनर्जी बनाए रखता है.

लवनीत बत्रा कहती हैं, नींद पूरी न होना आम बात है, लेकिन अगली सुबह बस ये 3 काम कर आप थकान और सुस्ती से बच सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

