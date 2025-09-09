बेसन में ना लग जाएं कीड़ें इसीलिए डिब्बे में रख दीजिए यह एक पत्ता, बचा रहेगा Besan

Kitchen Hacks: रसोई में कुछ हो ना हो बेसन (Besan) जरूर होता है. आमतौर पर बेसन को रसोई में थैली या फिर डिब्बे वगैरह में भरकर रखा जाता है. लेकिन, मौसम बरसात का हो या चाहे गर्मी या सर्दी का, बेसन में अक्सर ही कीड़े लग जाते हैं. कई कीड़े तो इतने छोटे भी होते हैं तो छानने पर नहीं निकलते. वहीं, अगर कीड़े छानकर निकाले भी जा सकें तो कीड़े हटाने के लिए बेसन (Gram Flour) छानना झंझट लगता है और कीड़े वाला खाना खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता. ऐसे में यहां जानिए किस तरह बेसन को कीड़ों से बचाया जा सकता है. यहां जिन पत्तों का जिक्र किया जा रहा है उन्हें बेसन के डिब्बे में डालने भर से ही कीड़े बेसन से दूर रहने लगते हैं.

बेसन को कीड़े से कैसे बचाएं | How to protect gram flour from insects?

बेसन में तेजपत्ता डाला जा सकता है. तेजपत्ता खाने की चीजों में रखा जाए तो उनमें कीड़े लग सकते हैं. इसीलिए बेसन के डिब्बे में तेजपत्ता (Bay Leaf)डालकर रख सकते हैं. 2-3 पत्ते ही काफी होंगे.

तेजपत्ता की ही तरह नीम के पत्ते भी कीड़ों को दूर रखते हैं. नीम के पत्ते एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं. डिब्बे में सूखे नीम के पत्ते (Neem Leaves) डालना ज्यादा फायदेमंद होता है.

बेसन से कीड़े दूर रहें इसके लिए लौंग को बेसन में डालकर रखें. जब भी बेसन का कुछ बनाना हो तो लौंग को निकाल लें.

बेसन या अन्य किसी मसाले में अगर कीड़े ज्यादा लगते हैं तो इन्हें फ्रिज में रखा जा सकता है. खासतौर से बेसन को फ्रिज में रख देने पर कीड़े दूर रहते हैं और बेसन ताजा रहता है.

बेसन को कीड़ों से दूर रखने के लिए इस बात का खास ध्यान रखें कि आप बेसन के डिब्बे में गीली चम्मच ना डालें. ऐसा करने पर बेसन में कीड़े लग सकते हैं. इसके अलावा गीली जगह पर बेसन रखने से भी परहेज करना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.