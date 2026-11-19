छोटी अलमारी में ज्यादा कपड़े रखने की समस्या अकसर ये नहीं होती है कि हमारे पास कपड़े ज्यादा हैं या कम, बल्कि यह होती है क‍ि हमारा उन्हें रखने का तरीका कैसा होता है. खासकर जब छोटे घरों या कम जगह वाले कमरों में, एक छोटी-सी अलमारी देख कर लगता है कि इसमें अब और कुछ रखा नहीं जा सकता है. लेकिन थोड़ी-सी तरकीब के साथ, उसी वॉर्डरोब को काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपकी अलमारी में कपड़े रखने के बाद भी शर्ट, टी-शर्ट, स्टोल या बाकी सामान बाहर दिखाई देते हैं, तो जगह बढ़ाने के लिए आपको नई अलमारी खरीदने की जरूरत नहीं है. पहले मौजूदा जगह को ही सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए. आइए जानते हैं कुछ ऐसी 7 स्मार्ट ट्रिक्स जिनसे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी.

कपड़ों का सिर्फ ढेर न लगाएं

सबसे आसान बदलाव कपड़े फोल्ड करने के तरीके में किया जा सकता है. अकसर हम कपड़ों को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, जिससे नीचे रखा कोई कपड़ा निकालते समय ऊपर का पूरा ढेर खराब हो जाता है. इसके बजाय अगर आप कपड़ों को इस तरह फोल्ड करें कि वो एक-दूसरे के ऊपर दबे रहने के बजाय खड़े रह सकें, तो इससे एक नजर में पता चल जाता है कि कौन-सा कपड़ा कहां है और पूरा ढेर उलटने की जरूरत नहीं पड़ती है. छोटी अलमारी में स्पेस का इस्तेमाल भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हो जाता है.

एक ही हैंगर को कई तरह से करें इस्तेमाल

अगर अलमारी की रोड पहले ही पूरी भर चुकी है, तो केवल ज्यादा हैंगर लगाना समाधान नहीं है. यहां मल्टी-लेयर या कई स्तर वाले हैंगर काम आ सकते हैं. इनकी मदद से एक ही हैंगर पर कई हल्के कपड़े टांगे जा सकते हैं. शर्ट, टॉप, स्कार्फ या दूसरे हल्के कपड़ों के लिए यह खासतौर पर उपयोगी हो सकता है. इस तरह रोड पर मौजूद ऊंचाई वाली जगह भी बेकार नहीं जाती है.

हर मौसम के कपड़ो को अलमारी से हटाए

वॉर्डरोब की जगह बचाने का एक बहुत आसान तरीका है क‍ि सजने के हिसाब से कपड़े बदलना गर्मियों में भारी जैकेट, स्वेटर और ऊनी कपड़ों को रोजमर्रा के कपड़ों के बीच रखने की जरूरत नहीं है. उन्हें स्टोरेज बॉक्स या बैग में अलग रखा जा सकता है. इसी तरह सर्दियों में बहुत पतले गर्मियों वाले कपड़े मेन अलमारी से हटा लें. इससे रोज पहनने वाले कपड़ों के लिए ज्यादा जगह बचेगी और अलमारी भी कम भरी हुई लगेगी.

अलमारी के दरवाजे पर रखें सामान

अकसर हम ड्रॉवर की पूरी क्षमता को सिर्फ अंदर की जगह और रॉड से जोड़कर ही देखते हैं. लेकिन दरवाजे के अंदर की तरफ भी छोटी-छोटी चीजों के लिए जगह बनाई जा सकती है. छोटे हुक या हैंगिंग ऑर्गनाइजर लगाकर वहां बेल्ट, टाई, स्कार्फ या छोटे बैग रखे जा सकते हैं. इससे ऐसी चीजें मेन डिब्बो में जगह नहीं घेरेंगी और अलमारी के अंदर के कपड़ों के लिए ज्यादा स्पेस बच जाएगा.

मोजे और रूमाल को सही से रखें

कपड़े व्यवस्थित होने के बावजूद छोटी-छोटी चीजें बिखरी हों तो पूरी अलमारी सही नहीं दिखाई देती है. छोटे कपड़ों के लिए छोटे बॉक्स और डिब्‍बों का इस्तेमाल किए जा सकता है. इसका फायदा सिर्फ साफ-सफाई तक ही नहीं है. बल्‍क‍ि अलग-अलग चीजों की अपनी जगह तय हो जाने से सामान ढूंढने में भी कम समय लगता है.

वैक्यूम बैग का करें इस्तेमाल

कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जो बहुत जगह घेरते हैं, लेकिन पूरे साल उनकी जरूरत नहीं पड़ती. खासकर ठंडी के कपड़ों के मामले में ऐसा अक्सर होता है. ऐसे कपड़ों को वैक्यूम स्टोरेज बैग में रखा जा सकता है. बैग से हवा निकालने पर कपड़ों का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे उन्हें कम जगह में रखना आसान हो सकता है. जरूरत न होने पर इन्हें बेड के नीचे या अलमारी के ऊपर जैसी जगहों पर भी रखा जा सकता है.



कपड़ों की पहचान करें और उन्हें हटा दें

कई बार हमारी अलमारी की आधी समस्या उन कपड़ों की वजह से होती है, जिन्हें हम महीनों से पहन ही नहीं रहे. एकबार सही से अपनी अलमारी देखें. जो कपड़े फिट नहीं होते हैं, पुराने या खराब हो चुके हैं या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं. उन्हें अलग कर दें. हर कपड़ा सिर्फ इसलिए अलमारी में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह कभी खरीदा गया था.

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