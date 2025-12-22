विज्ञापन

Heels पहनकर दुखने लगते हैं पैर? Stylist ने बताया बिना हील्स के लंबे कैसे दिखें, बस करने होंगे 5 काम

How to look taller naturally: यहां हम आपको 5 ऐसी टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप बिना हील्स पहने भी लंबी नजर आ सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Heels पहनकर दुखने लगते हैं पैर? Stylist ने बताया बिना हील्स के लंबे कैसे दिखें, बस करने होंगे 5 काम
बिना हील्स पहने लंबे कैसे दिखें?

How to appear taller without heels: हील्स आपके लुक में चार चांद लगाने का काम करती हैं. इससे आप स्टाइलिश दिखती हैं और हाइट लंबी होने पर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. हालांकि, लगातार हील्स पहनने से कुछ महिलाओं को पैर और कमर दर्द में शिकायत रहने लगती हैं. वहीं, कुछ लाख कोशिश करने के बाद भी हील्स नहीं पहन पाती हैं. अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको 5 ऐसी टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप बिना हील्स पहने भी लंबी नजर आ सकती हैं. ये कमाल की टिप्स स्टाइलिस्ट अपर्णा अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

बिना हील्स पहने लंबे कैसे दिखें?

नंबर 1- हाई वेस्टेड बॉटम्स

इसके लिए स्टाइलिस्ट हाई वेस्टेड बॉटम्स पहनने की सलाह देती हैं. हाई वेस्ट जींस, पैंट या स्कर्ट आपकी कमर को ऊपर की तरफ दिखाती हैं, जिससे पैरों की लंबाई ज्यादा लगती है. इससे आपका पूरा बॉडी प्रपोर्शन बेहतर दिखता है और आप नेचुरली लंबे नजर आते हैं.

नंबर 2- मोनोक्रोम लुक

मोनोक्रोम लुक का मतलब होता है, ऊपर से नीचे तक एक ही रंग या उसके शेड्स पहनना. जब टॉप और बॉटम का रंग एक जैसा होता है, तो बॉडी में कोई ब्रेक लाइन नहीं बनती और बॉडी लंबी दिखती है. ब्लैक, बेज, व्हाइट या पेस्टल शेड्स इसमें सबसे अच्छा काम करते हैं.

नंबर 3- वर्टिकल डिटेलिंग

कपड़ों में वर्टिकल स्ट्राइप्स, फ्रंट बटन, सेंटर सीम या लंबी स्लिम लाइंस होने से हाइट ज्यादा दिखाई देती है. हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स से बचना बेहतर होता है क्योंकि वे चौड़ाई बढ़ाती हैं.

नंबर 4- पैंट की सही लंबाई 

स्टाइलिस्ट कहती हैं, ऐसी पैंट पहनें जो एंकल के ठीक ऊपर खत्म हों या जूते के ऊपर साफ लाइन बनाएं. बहुत लंबी पैंट आपको छोटा दिखा सकती हैं. साफ और फिटेड हेमलाइन हमेशा लंबा लुक देती है.

नंबर 5-  न्यूड और पॉइंटेड फ्लैट्स

इन सब से अलग हमेशा न्यूड और पॉइंटेड फ्लैट्स पहनें. न्यूड कलर के फुटवियर आपकी स्किन टोन में ब्लेंड हो जाते हैं, जिससे पैर लंबे दिखते हैं. वहीं, पॉइंटेड टो फ्लैट्स पैरों को आगे की ओर एक्सटेंडेड लुक देते हैं, जो हाइट बढ़ाने में मदद करता है.

इस तरह इन 5 आसान स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर आप बिना हील्स के भी स्मार्ट, एलिगेंट और लंबी दिख सकती हैं. 

