Chehre ki jhaiya kaise hataye: हर कोई चाहता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाए और चेहरा हमेशा जवां दिखे. आज के समय में एंटी-एजिंग का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि लोग स्किन केयर पर लाखों रुपये खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते. लेकिन क्या हो अगर बिना महंगे प्रोडक्ट्स के आप 50 नहीं बल्कि 70 की उम्र में भी 27 जैसी ग्लोइंग स्किन पा लें? सोशल मीडिया पर एक 73 साल की महिला का वीडियो वायरल है जो अपनी नैचुरल ब्यूटी सीक्रेट्स शेयर कर रही है. चलिए जानते हैं कैसे आप भी उनके टिप्स से जवान दिख सकती हैं.

जवान दिखने के लिए क्या टिप्स हैं | What are your tips to look younger

चीनी से दूरी, पर स्वाद बरकरार (Replace Sugar with Soursop)

हममें से ज्यादातर लोग चीनी छोड़ना मुश्किल समझते हैं. लेकिन यही आपकी स्किन को तेजी से बूढ़ा करने की सबसे बड़ी वजह है. अगर आप मीठे के बिना नहीं रह सकते, तो इसकी जगह सोरसोप (Soursop) ट्राय करें. ये एक खास फल है जो शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया को निकालता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. इसे खाने से मीठा खाने की तलब भी खत्म हो जाती है और स्किन अंदर से हेल्दी दिखती है.

चाय-कॉफी की जगह नेचुरल एनर्जी (Swap Caffeine with Moringa)

सुबह की शुरुआत या काम के बीच में एक कप कॉफी तो जैसे एनर्जी बूस्टर लगती है. लेकिन ज्यादा कैफीन स्किन को डिहाइड्रेट करता है और एजिंग प्रोसेस को तेज करता है. इसके बजाय मोरिंगा का सेवन शुरू करें. मोरिंगा में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को नेचुरल एनर्जी देते हैं. इससे न सिर्फ थकान दूर होती है बल्कि स्किन भी ब्राइट और टाइट रहती है.

बिना क्रेविंग के फिट बॉडी (Control Cravings with Ashwagandha)

लगातार कुछ न कुछ खाने की इच्छा या फास्ट फूड की लालसा सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती बल्कि स्किन पर भी असर डालती है. ऐसे में अश्वगंधा आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है. इसमें मौजूद औषधीय तत्व हार्मोन को बैलेंस करते हैं और ओवरईटिंग की आदत को कंट्रोल करते हैं. जब शरीर अंदर से बैलेंस में रहता है तो चेहरा भी नेचुरल ग्लो करने लगता है.

स्किन की नेचुरल सफाई (Clean Skin Naturally with Lemon)

महंगे फेसवॉश या क्रीम्स की जगह नींबू आपकी स्किन का सस्ता और असरदार साथी है. नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन से टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालते हैं. इससे स्किन साफ, शाइनी और हेल्दी दिखती है. बस ध्यान रखें कि नींबू को सीधे चेहरे पर न लगाएं, बल्कि थोड़ा पानी या शहद मिलाकर अप्लाई करें.

नेचुरल चीजें हैं असली ब्यूटी सीक्रेट (Nature is the Real Beauty Secret)

एंटी-एजिंग के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि सही लाइफस्टाइल और नेचुरल इनग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है. अगर आप रोजमर्रा की आदतों में थोड़े से बदलाव लाते हैं—जैसे चीनी कम करना, कैफीन छोड़ना और हेल्दी हर्ब्स अपनाना—तो आपकी स्किन खुद-ब-खुद जवान दिखने लगेगी.