बच्चे को जीनियस बना देंगी ये 7 आदतें, डॉक्टर ने सभी पैरेंट्स को दी फॉलो करने की सलाह

Parenting Tips: बच्चा समझदार हो, जीनियस हो, सबसे आगे रहे और उसकी सबसे अच्छे बच्चों में गिनती हो यह हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है. लेकिन, कम ही माता-पिता हैं जो सचमुच बच्चे को स्मार्ट (Smart Kid) बनने में मदद करते हैं. असल में बच्चे की परवरिश अगर सही तरह से की जाए और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो बच्चे हर फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बड़े होते-होते जीनियस (Genius) का खिताब अपने नाम करते जाते हैं. इसी बारे में बता रही हैं पीडियाट्रिशियन डॉ. निमिशा अरोड़ा. डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को जीनियस बनाने के लिए माता-पिता को क्या करना चाहिए.

कैसे बनाएं बच्चे को जीनियस

बच्चे का दिमाग 5 साल की उम्र तक 90 प्रतिशत तक ग्रो कर जाता है. इसीलिए छोटे बच्चों की परवरिश में कुछ बातों का ध्यान रखकर ब्रेन पावर (Brain Power) बूस्ट की जा सकती है.

बच्चे से बात करना - चाहे राइम्स हों, लोरी हो या फिर स्टोरीटेलिंग और आम तरीके से बात करना, इनसे बच्चे के ब्रेन की वायरिंग बेहतर होती है.

किताब पढ़ना- बच्चे को पैरेंट्स अगर किताब पढ़कर सुनाते हैं तो इससे बच्चे का कंसन्ट्रेशन बढ़ेगा, इमेजीनेशन बढ़ेगी और नए शब्दों को जानने मिलेगा सो अलग. बड़े होकर बच्चे खुद ही किताब पढ़ने लगेंगे.

खेलना - बच्चों को अलग-अलग तरह के खेल खेलने देने चाहिए. चाहे बच्चे क्ले से खेलें या फिर फ्री प्ले में मन लगाएं. हर तरह का खेल बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल या क्रिएटिविटी सिखाता है.

एक्सप्लोरेशन - बच्चे को अपने आस-पास के अलग-अलग तरह के टेक्सचर और सतह वगैरह को एक्सप्लोर करने दें. इससे बच्चों के सेंसरी या कोग्निटिव स्किल्स बढ़ेंगी.

स्क्रीन टाइम लिमिट करना - 2 साल से कम बच्चे को किसी तरह का स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए.

प्यार - माता-पिता का प्यार बच्चे की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है. आपको रिस्पोंसिव पैरेंटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए. बच्चे की जरूरतों को ध्यान से सुनें और प्यार से एड्रेस करने की कोशिश करें जिससे बच्चे सेक्योर फील करें, आपसे अटैच्ड हों और इमोशनली हेल्दी बने.

पोषण - बच्चे की डाइट अच्छी होगी तो उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत भी दुरुस्त रहेगी. बच्चे के खानपान में हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे, बीज और अंडे वगैरह जरूर शामिल करें. इससे ब्रेन डेवलपमेंट (Brain Development) बूस्ट होती है.