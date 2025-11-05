Ghar Par Vaseline Banane Ki Vidhi: सर्दी के मौसम में एड़ियों के फटने की समस्या आम है. ठंडी और रूखी हवाएं स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं और एड़ियों की देखभाल और कठिन हो जाती है. ऐसे में पेट्रोलियम जेली त्वचा की देखभाल के लिए उपयोग की जाती है. पेट्रोलियम जेली प्राकृतिक मोम और खनिज तेलों का मिश्रण है. यह त्वचा को मॉइस्चराइज करने बचाने में मदद करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली घर पर भी बनाई जा सकती है? चलिए आपको बताते हैं घर पर पेट्रोलियम जेली बनाने का तरीका क्या है?

दरअसल, घर पर असली पेट्रोलियम जेली बनाना संभव नहीं है. आप पेट्रोलियम जेली जैसे ही गुणों वाले प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्पों को घर पर आसानी से बना सकते हैं, जो त्वचा को नमी देने और मुलायम बनाने में मदद करता है.

घर पर पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए सामग्री

नारियल का तेल

2 बड़े चम्मच मोम

जैतून का तेल

ग्लिसरीन

घर पर पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें. जब पानी गर्म हो जाए, तो उसके ऊपर एक कांच का कटोरा रखें. इसके बाद कटोरे में नारियल का तेल और मोम डालें. मध्यम-धीमी आंच पर मोम के पूरी तरह पिघलने तक सामग्री को गर्म करें. जब मोम और नारियल का तेल अच्छी तरह पिघल जाए, तो पैन को आंच से हटा लें. कटोरे में जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि मिश्रण मलाईदार न हो जाए.

इसके अलावा आप कोई खुशबूदार तेल डालना चाहते हैं, तो इसी समय डालें. इसके बाद तैयार मिश्रण को सावधानीपूर्वक एक साफ, ढक्कन वाले जार या कंटेनर में डालें. आपकी पेट्रोलियम जेली बनकर तैयार है. इसे जमने के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें. ठंडा होने पर यह गाढ़ा होकर पेट्रोलियम जेली जैसा हो जाएगा. घर में बनी इस जेली का उपयोग फटे होंठ, रूखे हाथ-पैर और फटी एड़ियों पर करें. सर्दियों में नियमित रूप से इस पेट्रोलियम जेली को लगाने से एड़ियों का फटना दूर हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.