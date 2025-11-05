विज्ञापन

सर्दी में हाथ पैर-फट गए हैं तो पेट्रोलियम जेली घर पर कैसे बनाएं, 5 म‍िनट में हो जाएगी तैयार

Vaseline Kaise Banaye: पेट्रोलियम जेली त्वचा की देखभाल के लिए उपयोग की जाती है. यह त्वचा को मॉइस्चराइज करने बचाने में मदद करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली घर पर भी बनाई जा सकती है?

Read Time: 3 mins
Share
सर्दी में हाथ पैर-फट गए हैं तो पेट्रोलियम जेली घर पर कैसे बनाएं, 5 म‍िनट में हो जाएगी तैयार
पेट्रोलियम जेली घर पर कैसे बनाएं?
File Photo

Ghar Par Vaseline Banane Ki Vidhi: सर्दी के मौसम में एड़ियों के फटने की समस्या आम है. ठंडी और रूखी हवाएं स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं और एड़ियों की देखभाल और कठिन हो जाती है. ऐसे में पेट्रोलियम जेली त्वचा की देखभाल के लिए उपयोग की जाती है. पेट्रोलियम जेली प्राकृतिक मोम और खनिज तेलों का मिश्रण है. यह त्वचा को मॉइस्चराइज करने बचाने में मदद करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली घर पर भी बनाई जा सकती है? चलिए आपको बताते हैं घर पर पेट्रोलियम जेली बनाने का तरीका क्या है?

यह भी पढ़ें:- Shahnaz Husain Winter Skin Care Tips: सर्दी में मुरझा गई त्वचा, शहनाज हुसैन से जानिए चेहरे की चमक पाने का सुपरहिट नुस्खा

दरअसल, घर पर असली पेट्रोलियम जेली बनाना संभव नहीं है. आप पेट्रोलियम जेली जैसे ही गुणों वाले प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्पों को घर पर आसानी से बना सकते हैं, जो त्वचा को नमी देने और मुलायम बनाने में मदद करता है.

घर पर पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए सामग्री

  • नारियल का तेल
  • 2 बड़े चम्मच मोम
  • जैतून का तेल
  • ग्लिसरीन

घर पर पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें. जब पानी गर्म हो जाए, तो उसके ऊपर एक कांच का कटोरा रखें. इसके बाद कटोरे में नारियल का तेल और मोम डालें. मध्यम-धीमी आंच पर मोम के पूरी तरह पिघलने तक सामग्री को गर्म करें. जब मोम और नारियल का तेल अच्छी तरह पिघल जाए, तो पैन को आंच से हटा लें. कटोरे में जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि मिश्रण मलाईदार न हो जाए.

इसके अलावा आप कोई खुशबूदार तेल डालना चाहते हैं, तो इसी समय डालें. इसके बाद तैयार मिश्रण को सावधानीपूर्वक एक साफ, ढक्कन वाले जार या कंटेनर में डालें. आपकी पेट्रोलियम जेली बनकर तैयार है. इसे जमने के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें. ठंडा होने पर यह गाढ़ा होकर पेट्रोलियम जेली जैसा हो जाएगा. घर में बनी इस जेली का उपयोग फटे होंठ, रूखे हाथ-पैर और फटी एड़ियों पर करें. सर्दियों में नियमित रूप से इस पेट्रोलियम जेली को लगाने से एड़ियों का फटना दूर हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Petroleum Jelly For Feet, Petroleum Jelly, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com