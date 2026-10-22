DIY Moss Wall: घर की खाली दीवार को देना है नेचुरल और लग्जरी लुक? ऐसे बना लें मॉस वॉल, जान लें सबसे आसान तरीका

DIY Moss Wall: आजकल लोग घर को सजाने और इंटीरियर डिजाइन करने के लिए नए-नए ट्रेंड अपना रहे हैं. कई लोग खास तरह का पेंट करते हैं, तो कुछ डिजाइन वाली शीट्स लगवाते हैं. इन दिनों घरों और ऑफिस की दीवारों को सजाने के लिए मॉस वॉल (Moss Wall) काफी ट्रेंड में है. ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि किसी भी जगह को नेचुरल और प्रीमियम लुक भी देती है. खास बात ये है कि प्रिजर्व्ड मॉस से बनी मॉस वॉल को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती और येे लंबे समय तक हरी-भरी बनी रहती है. ऐसे में अगर आप भी अपनी दीवार को यूनिक लुक देना चाहते हैं, तो घर पर बड़ी मॉस वॉल इंस्टॉलेशन तैयार कर सकते हैं. आाज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी @johnathonqswanson नाम के यूट्यूब चैनल से दी गई है.

सबसे पहले डिजाइन करें तैयार

मॉस वॉल बनाने से पहले ये तय करें कि दीवार पर किस शेप और डिजाइन में इसे लगाना है. आप टेप की मदद सेे दीवार पर पैनल की शेप मार्क कर सकते हैं. इसके बााद अलग-अलग टेक्सचर और रंग वाली मॉस का इस्तेमाल करें जैसे रेनडियर मॉस (Reindeer Moss), शीट मॉस (Sheet Moss) और मूड मॉस (Mood Moss). आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों की बनावट अलग होती है, जिससे दीवार को गहराई और आकर्षक लुक मिलता है.

अब पैनल करें तैयार

अगर आप मॉस लगाने जा रहे हैं तो सीधे दीवार पर लगाने की बजाय पहले लकड़ी के पैनल तैयार करेंं. इसके लिए आप पहलेे लकड़ी की मोल्डिंग से फ्रेम बनाएं. फिर फ्रेम के अंदर प्लाईवुड लगाएं. अब फ्रेम को अच्छी तरह गोंद और स्टेपल सेे मजबूत करें. फिर पैनल पर काला पेंट करें ताकि मॉस केे बीच से लकड़ी दिखाई न देे. फिर इस पैनल को दीवार पर टांग दें.

चॉक से बनाएं डिजाइन

पैनल लगाने के बाद चॉक की मदद से वो पैटर्न बनाएं, जिसमें अलग-अलग रंग और टेक्सचर वाली मॉस कोो लगाना है. इससे काम आसान हो जाता है और डिजाइन एकदम बैलेंस दिखाई देता है. इसके बाद हॉट ग्लू की मदद से शीट मॉस को पैनल पर चिपकाएं. फिर मूड मॉस को लगाएंं. इसके बाद आखिर में रेनडियर मॉस लगाएं. दरअसल, रेेनडियर मॉस मॉस वॉल को सबसे खूबसूरत बनाती है. इसे छोटे-छोटे हिस्सों में लगाएं और किनारों को ट्रिम करकेे साफ फिनिश दें.

मॉस वॉल की देखभाल कैसे करें?

प्रिजर्व्ड मॉस को पानी देने की जरूरत नहीं होती.

इसे सीधे धूप से दूर रखें.

समय-समय पर हल्की धूल साफ करतेे रहें.

ज्यादा नमी वाली जगहों में लगाने से बचें.

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