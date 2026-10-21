घर का सोफा कैसे चमकाएं? जिद्दी दाग साफ करने के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

दिवाली पर घर की सफाई करते समय हम फर्श, पर्दे और खिड़कियों को तो चमका देते हैं लेकिन सोफे की सफाई अक्सर रह जाती है. सोफे का इस्तेमाल रोजाना होता है, इसलिए उस पर धूल-मिट्टी, खाने-पीने के दाग और गंदगी जमना आम बात है. कई बार दाग इतने जिद्दी होते हैं कि उन्हें हटाने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने पड़ते हैं. हालांकि, कुछ मामलों में घर में मौजूद चीजों से भी सफाई की जा सकती है. लेकिन सोफे का कपड़ा खराब न हो, इसके लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है.

सबसे पहले सोफे से हटाएं धूल-मिट्टी

जानकारी के अनुसार, सोफे पर लगे दाग साफ करने से पहले उसकी धूल हटाना जरूरी है. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पाास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो साफ और सूखे कपड़े से सोफे की सतह को हल्के हाथों से पोंछें. कुशन के नीचे और सोफे के कोनों में जमी धूल को भी साफ करें. इससे आगे की सफाई करना आसान हो जाएगा.

घर पर कैसे बनाएं सोफा साफ करने का घोल

एक्सपर्ट ने बताया कि सोफे के दाग साफ करने के लिए कुछ लोग पानी, सिरका और डिश सोप का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि यह तरीका हर तरह के कपड़े के सोफे के लिए सुरक्षित नहीं होता. सफाई के लिए घोल बनाने से पहले सोफे के निर्माता की देखभाल संबंधी गाइड जरूर देख लें. अगर सोफे के कपड़े पर पानी से सफााई करने की अनुमति है, तो एक कप गुनगुने पानी में थोड़ा-सा हल्का डिश सोप मिलाकर घोल तैयार कर सकते हैं. सिरका या बेकिंग सोडा मिलाने से पहले कपड़े पर उनके असर की जांच करें. अलग-अलग क्लीनिंग चीजों को मिलाना हमेशा सुरक्षित नहीं होताा है.

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जिद्दी दाग को ऐसे करें साफ

बता दें कि तैयार घोल को पूरे सोफे पर डालने के बजाय पहले किसी छिपे हुए हिस्से पर लगााकर देखें. रंग न छूटे और कपड़े की बनावट न बदले, तभी आगे बढ़ें. इसके बाद साफ कपड़े को घोल में हल्का गीला करके दााग वाली जगह पर धीरे-धीरे थपथपाएं, जोर से रगड़ने से बचें. आखिर में साफ, हल्के गीले कपड़े से साबुन हटाएं और सोफे को प्राकृतिक हवाा में अच्छी तरह सूखने दें.

सोफे की सफाई में इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली की सफाई में जल्दबाजी करने के बजाय सोफे के कपड़े के हिसाब से तरीका चुनें. चमड़े, मखमल और खास तरह के फैब्रिक वाले सोफों के लिए अलग क्लीनर की जरूरतत हो सकती है. ऐसे सोफों पर घरेलू घोल इस्तेमाल करने से बचें. अगर दाग बहुत पुराना है या सााफ नहीं हो रहा तो पेशेवर क्लीनिंग की मदद लें.

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