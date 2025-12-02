आज का सवाल- मेकअप को चेहरे पर लंबे समय तक कैसे टिकाएं, क्या करने से मेकअप में चमक बढ़ती है?

Beauty Tips: शादी का सीजन चल रहा है. अब, शादी-ब्याह के खास मौके पर हर लड़की चाहती है कि वो सबसे खूबसूरत दिखे, उसका मेकअप घंटों तक टिका रहे, पसीने में न बहे और पूरे फंक्शन में चेहरा ग्लो करता रहे. लेकिन अक्सर होता यह है कि मेकअप कुछ ही देर में फीका पड़ जाता है, स्किन से ऑइल निकलने लगता है, पाउडर पैची दिखता है और लिपस्टिक भी जल्दी उतर जाती है. ऐसी ही शिकायत है गाजियाबाद में रहने वाली प्रिया थापर की. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में प्रिया पूछती हैं कि चेहरे पर मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए क्या करें और किस तरह मेकअप करने से स्किन ग्लोइंग दिखती है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

रोज 2 खजूर खाने से क्या होता है? जानें खजूर खाने का सबसे अच्छा समय क्या है

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

प्रिया थापर के इस सवाल का जवाब देते हुए स्किन और ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा ने बताया,

अगर आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आपका मेकअप न केवल लंबे समय तर चेहरे पर रहेगा, ब्लिक स्किन ग्लोइंग भी दिखेगी.

भारती तनेजा कहती हैं, सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह हाइड्रेट करना जरूरी है. इसके लिए चेहरे को साफ कर कोई एक अच्छा हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं. इसके बाद अच्छी तरह मॉइस्चराइजर लगाएं. इसके बाद प्राइमर लगाएं. यह फाइन लाइंस और पोर्स को भरकर फाउंडेशन को घंटों टिकाए रखता है.

प्राइमर लगाने के बाद एयरब्रश फाउंडेशन अप्लाई करें. भारती तनेजा कहती हैं, यह गर्मी, रोशनी और पसीने वाले माहौल में भी ऑक्सिडाइज नहीं होता, यानी रंग डार्क नहीं पड़ता. इसकी हाई कवरेज पतली लेयर बनाती है जो चिपकती नहीं है और पूरे फंक्शन में टिकी रहती है.

इसके लिए ब्यूटी एक्सपर्ट फाउंडेशन में एक बूंद लिक्विड इल्यूमिनेटर मिलाने की सलाह देती हैं. इससे ग्लास-स्किन ग्लो आता है. हालांकि, ग्लोस का मतलब ऑयली स्किन नहीं होता है. इसलिए माइक्रो-फाइन लूज पाउडर से मेकअप सेट करें. ऐसा करने से चेहरे पर ग्लो रहेगा लेकिन ऑइल नहीं दिखेगा.

इसके लिए पहले लॉन्ग-लास्टिंग मैट लिपस्टिक लगाएं फिर ऊपर से लिप ग्लोस लगाएं. इससे होंठ ग्लोसी दिखते हैं और बार-बार लिप्सटिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

मेकअप हो जाने के बाद ब्यूटी एक्सपर्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाने की सलाह देती हैं. इलेक्ट्रो-फिक्स टेक्नोलॉजी वाली स्प्रे मेकअप को हीट लॉक करती है. इससे आपका लुक 12–18 घंटे तक फ्रेश, चमकदार और स्मूद दिखता है.

बस, इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपका मेकअप देर तक टिकेगा और स्किन पर ग्लो भी रहेगा.