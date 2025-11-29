क्या 30 की उम्र में बाल सफेद हो गए हैं? करी पत्ता, आंवला और नारियल तेल मिलाकर बनाएं ये 3 हेयर पैक, बाल फिर से बन जाएंगे काले-घने और चमकदार

Hair Care Tips: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खानपान और प्रदूषण के चलते सेहत के साथ-साथ बालों पर भी असर पड़ रहा है. कम उम्र में ही लोग सफेद बालों की समस्या से जूझ रहे हैं. 30 साल की उम्र में ही बालों के सफेद होने का मुख्य कारण पौष्टिक आहार न लेना, केमिकल युक्त शैंपू और तेल का इस्तेमाल करना भी है. हालांकि, बालों की सफेदी को छिपाने के लिए लोग बाजार में मिलने कई प्रकार के डाई और रंग-रोगन का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ समय के लिए ही होते हैं. इनका ज्यादा इस्तेमाल बालों को और ज्यादा सफेद और कमजोर कर देता है. अगर, आप भी कम उम्र में ही बालों के सफेद होने से परेशान हैं और कैमिकल युक्त प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं. करी पत्ता, आंवला, मेहंदी, कॉफी, प्याज का रस, दही और नारियल तेल आदि से घर पर तैयार किए गए कुछ हेयर पैक से बालों को काला और चमकदार बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें;- Glowing Face Tips: सर्दियों में पिएं ये जूस, कुछ ही दिन में चांद सा चमक उठेगा चेहरा, दाग-धब्बे हो जाएंगे गायब

आंवला और नारियल तेल

आंवला पाउडर और नारियल तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर मध्यम आंच पर गर्म करें. इस मिश्रण को सूखने के बाद अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं. इससे अच्छी तरह मालिश करें. ऐसा करने से बाल फिर से चमकदार और काले हो जाएंगे. इस मिश्रण को हफ्ते में दो बार लगाने से बाल प्राकृतिक रूप से काले हो सकते हैं.

बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए अच्छी तरह से उबली हुई कॉफी में मेहंदी पाउडर मिलाकर एक अच्छा पेस्ट बना लें. इसे सफेद बालों वाली जगह पर लगाएं. इससे न सिर्फ आपके बाल काले होंगे, बल्कि उनकी अच्छी कंडीशनिंग और चमक भी बढ़ेगी.

बालों के लिए प्याज का रस भी असरदार होता है. प्याज के रस में एक चम्मच शहद मिलाएं. इसे अपने स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मेलेनिन का उत्पादन बढ़ता है और सफेद बालों की समस्या भी कम होती है.

करी पत्ता और दही से बना हेयर पैक बालों के लिए असरदार हो सकता है. करी पत्ते को दही में मिलाकर पेस्ट बना लें. हफ्ते में एक बार इस हेयर पैक का इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बाल काले हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.