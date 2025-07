Make Curd with help of Green Chilli: गर्मी के मौसम में अधिकतर लोग दही जरूर खाना चाहते हैं. इस मौसम में डाइट में दही शामिल करने से टेस्ट के साथ साथ सेहत भी बेहतर रहती है. कुछ लोग जहां मार्केट से दही खरीदकर लाते हैं वहीं कुछ लोगों को घर में जमाया गया दही ही पसंद आता है. कुछ समय पहले तक अधिकतर लोग घर में ही दही जमाते (Ghar Me Dahi Jamane Ka Tarika) थे. दही जमाने के लिए जामन यानी थोड़ी मात्रा में दही की जरूरत होती है. हालांकि कभी कभी जामन नहीं होने पर दही जमाने में समस्या का सामना करना पड़ता है. क्या आपने कभी सोचा है कि जामन नहीं होने पर दही जमाया जा सकता है या नहीं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर cookingwithgudden अकाउंट पर कंटेंट क्रिएटर अशु घई ने बगैर जामन के दही जमाने के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि हरी मिर्च की मदद से बगैर जामन के दही जमाया (Hari Mirch Se Kaise Jamati Hi Dahi) जा सकता है. आइए जानते हैं बगैर जामन के दही जमाने का आसान तरीका Hari Mirch Se Dahi Jamane Ka Tarika).



हरी मिर्च की मदद से जमा सकते हैं दही (Curd can be set with the help of green chillies)



अगर घर में जामन नहीं हो तो हरी मिर्च की मदद से दही जमाया जा सकता है. दरअसल हरी मिर्च में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे दही जमने में मदद मिलती है. हरी मिर्च की डंठल और मिर्च की सतह पर मिलने वाले एंजाइम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करते हैं और इसी से दूध दही के रूप में बदल जाता है.





हरी मिर्च की मदद से कैसे जमाए दही (How to set curd using green chillies)



मिर्च से दही जमाने के लिए सबसे पहले दूध को गर्म करें जैसे सामान्य रूप से दही जमाने के लिए करते हैं. दूध के गुनगुना रह जाने पर उसमें जामन की जगह पर 3 से 4 मिर्च डालना है. मिर्च को डालने से पहले उसकी डंठल को तोड़ दें और डंठल और मिर्च दोनों को ही दूध में डाल दें. अब रात भर दही को जमने के लिए छोड़ दें. हरी मिर्च से दही जमने में जामन की तुलना में कुछ ज्यादा समय लगता है.

हरी मिर्च से दही जमाते समय रखें कुछ बातों का ध्यान