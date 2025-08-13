Relationship Coach ने बताया हैप्पी कपल्स में होती हैं ये 7 आदतें, आप भी कर लें चेक

Relationship Tips: किसी भी रिश्ते को हमेशा खुशहाल बनाए रखना आसान नहीं होता है. लेकिन अगर कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो रिश्ते में मिठास बनाए रखना उतना मुश्किल काम भी नहीं है. फेमस रिलेशनशिप कोच और लेखक जवाल भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने हैप्पी कपल्स की 7 ऐसी ही खास आदतों के बारे में बताया है. ये आदतें किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बना सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हैप्पी कपल्स में होती हैं ये 7 आदतें

जवाल भट्ट बताते हैं, हैप्पी कपल्स ज्यादातर समय एक-दूसरे के साथ हंसते-मुस्कुराते रहते हैं. वे हर छोटी-छोटी बात पर शिकायत करने के बजाय एक-दूसरे के साथ खुशी ढूंढते हैं और पॉजिटिव माहौल बनाए रखते हैं.

कई बार ऐसा होता है जब पार्टनर की बातें उतनी दिलचस्प नहीं होती हैं या आपको उन बातों में उतनी रूची नहीं होती. हालांकि, एक हैप्पी कपल फिर भी एक-दूसरे को ध्यान से सुनता है. यह आपसी सम्मान और समझ का संकेत है.

भले ही आपको पार्टनर का शौक उतना पसंद न हो, लेकिन कोशिश करना कि आप उसमें थोड़ा हिस्सा लें, रिश्ते में कनेक्शन बढ़ाता है.

खुश कपल्स एक-दूसरे से दूर रहने पर थोड़ी कमी महसूस करते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन सिर्फ पार्टनर पर नहीं टिका होता. वे जानते हैं कि दोनों की अपनी-अपनी जिंदगी भी जरूरी है.

हर समय बातें करना जरूरी नहीं. कभी-कभी चुपचाप साथ बैठना भी अच्छा लगता है. हैप्पी कपल्स एक-दूसरे के साथ साइलेंस को भी एन्जॉय करते हैं.

इन सब से अलग जवाल भट्ट बताते हैं, खुशहाल रिश्तों में डर या झिझक की जगह नहीं होती है. हैप्पी कपल्स बिना जजमेंट के डर के खुलकर हर खुशी और परेशानी शेयर करते हैं.

इन सब से अलग एकस्पर्ट बताते हैं कि एक हैप्पी कपल खुशी के हर पल में सबसे पहले अपने पार्टनर को याद करता है.

इन 7 आदतों से पता चलता है कि खुशहाल रिश्ते में प्यार के साथ-साथ सम्मान, समझ और दोस्ती भी जरूरी है. अगर आप भी अपने रिश्ते में इन आदतों को अपनाते हैं, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत और खूबसूरत बन सकता है.