Is Bael Juice Healthy For Stomach: गर्मी का मौसम शुरू हुए काफी समय बीत चुका है. 25 मई से नौतपा भी शुरू हो गया है. ऐसे में खानपान पर काफी ध्यान देना होता है. गर्मियों में ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप हाईड्रेटेड रहें (Importance Of Staying Hydrated In Summer). अधिकांश लोग अपने शरीर और पेट को ठंडा रखने के लिए बेल का शरबत पीते हैं. अगर आप सुबह से लेकर शाम तक फील्ड वर्क ही करते हैं तो आपको बेल का शरबत जरूर पीना चाहिए (Bael Juice To Protect From Loo And Sunstroke). क्योंकि नौ से लेकर शाम 5 बजे तक काफी गर्मी होती है और तो और तीखी धूप भी रहती है. ऐसे में लू से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बेल का सेवन करना फायदेमंद साबित हो सकता है (Benefits Of Bael Juice In Summer Season). सुबह या दिन में कभी भी आप बेल के शरबत को पीते हैं तो ये आपका शरीर तो हेल्दी रखेगा. साथ ही आपको और भी कई सारे फायदे मिलेंगे. ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या सच में बेल का शरबत पेट के लिए इतना फायदेमंद होता है.

डॉक्‍टर ने बताया कान का मैल निकालने का बेजोड़ जुगाड़, चुंबक की तरह न‍िकल जाएगा पीला कचरा

Photo Credit: iStock

बेल का शरबत क्यों पीते हैं? (Why Bael Juice Is Good For Stomach?)

गर्मियों के मौसम में अपने आपको लू से बचाने के लिए और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए बेल का शरबत पिया जाता है. इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है इसलिए बड़े बुजुर्ग बेल का शरबत पीने को कहते हैं. इससे हार्ट हेल्थ तो सही रहती ही है साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है और आपका पेट भी ठंडा रहता है. पेट ठंडा रहने से आपको लू लगने के चांसेज भी कम हो जाते हैं. बेल का शरबत पीने से डायरिया, दस्त, एसिडिटी जैसी कई परेशानियों से राहत मिलती है.

बेल के शरबत से क्या सच में पेट को फायदा होता है?

नियमित रूप से बेल का शरबत पीने से पेट को सच में कई सारे फायदे मिलते हैं. इसको पीने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, दस्त और डायरिया में आराम मिलता है, एसिडिटी से आराम मिलता है, कब्ज में राहत मिलती है और तो और आंतों की भी सफाई हो जाती है. इसलिए बेल का शरबत पीना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

कैसे बनाएं बेल का शरबत?

बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले बेल का गूदा निकालकर पानी में घोल लें. फिर स्वाद के लिए थोड़ी शक्कर या गुड़ और काला नमक मिला सकते हैं. फिर इसको आराम से पिएं. बस ध्यान रहे कि इसको ज्यादा ना पिएं. ज्यादा पीने से आपको कब्ज हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा हेवी होता है.

बेल से मिलने वाले फायदे

पेट के अलावा आपको बेल पीने से कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे-

शुगर और डायबिटीज में फायदेमंद

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

स्किन के लिए लाभकारी

हार्ट हेल्थ में मददगार

शरीर को हाइड्रेटेड रखता है

डिटॉक्स करता है

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.