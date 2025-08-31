विज्ञापन

बेदाग निखार के लिए चावल के आटे में इस चीज को मिलाकर चेहरे पर लगाती हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आप भी कर सकती हैं ट्राई

Rice Face Mask Benefits: चावल के आटे से फेस पैक बनाने का सही तरीका जान लिया तो स्किन पर ऐसा निखार आएगा कि आपको भी नहीं होगा यकीन. लोग पूछेंगे कि कौनसा ट्रीटमेंट करवाया है.

Rice Face Mask For Glowing Skin: चेहरे को निखारने के लिए ऐसे लगाएं चावल का आटा.

Glowing Skin: स्किन केयर में और खासतौर से कोरियन स्किन केयर में आपने चावल का जिक्र जरूर सुना होगा. चाहे चावल का आटा हो या फिर चावल का पानी, ग्लास स्किन के लिए इसे चेहरे पर अलग-अलग तरह से लगाया जाता है. खुद स्किन एक्सपर्ट भी चावल को चेहरा निखारने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सर्टिफाइड कॉस्टोलॉजिस्ट डॉ. निधि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह चावल का फेस मास्क (Rice Face Mask) बनाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है. आप भी जानिए इस चावल के आटे से फेस मास्क कैसे बनाते हैं.

चावल के आटे का फेस मास्क कैसे बनाएं | How To Make Rice Face Mask At Home

कॉस्मोटोलॉजिस्ट के बताए फेस मास्क को बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा लें. वाइट राइस या ब्राउन राइस जो चाहे वो लिया जा सकता है. इसके अलावा चावल उबालने के लिए पानी लें. उबले हुए चावल लेकर उसे पीस लें और उसमें एक चम्मच दूध डाल लें. अगर आपकी स्किन ऑयली (Oily Skin) है तो चावल में गुलाबजल मिला सकते हैं. एक्स्ट्रा ग्लो के लिए एक चम्मच शहद भी इसमें डाल दें. इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाकर रखें और 10 से 15 मिनट लगाए रखने के बाद धोकर हटा लें. चेहरा निखर जाएगा.

चावल का फेस लगाने के क्या फायदे हैं (Rice Face Mask Benefits)
  1. चावल का फेस मास्क स्किन पर जेंटल एक्सफोलिएशन का काम करता है. इससे चेहरे पर जमी डेड स्किन सेल्स हट जाती हैं. एक्ने प्रोन स्किन के लिए यह खासतौर पर फायदेमंद है.
  2. चावल के फेस मास्क से स्किन को ब्राइटनिंग गुण मिलते हैं. इससे स्किन का ग्लो बूस्ट होता है.
  3. राइस फेस पैक (Rice Face Pack) से स्किन का ऑयल एब्जॉर्ब होता है. जिन लोगों की ऑयली स्किन है इस फेस मास्क से उनके स्किन का ऑयल एब्जॉर्ब होता है.
  4. राइस फेस मास्क स्किन पर कूलिंग इफेक्ट्स देता है. इससे इरिटेटेड स्किन को सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं.
  5. चेहरे पर फुंसियां ज्यादा निकलती हैं तो चावल का फेस पैक लगाने पर फुंसिया कम होने में असर दिखता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

