रोजमेरी को इस तरह लगाएंगे तो बालों को घुटनों तक लंबे होने में नहीं लगेगी देर, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया तरीका

Rosemary For Hair Growth: डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया बालों को बढ़ाने के लिए रोजमेरी फायदेमंद है. ऐसे में यहां जानिए इसे बालों में किस तरह लगाया जा सकता है. 

Hair Growth Home Remedies: बालों को बढ़ाने के लिए कैसे लगाएं रोजमेरी जानिए यहां. 

Hair Care: बाल बढ़ाने के लिए जिस जड़ी-बूटी को विज्ञान भी असरदार मानता है वो है रोजमेरी. एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमटरी गुणों से भरपूर रोजमेरी (Rosemary) स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है. इससे हेयर फॉलिकल्स को हुआ डैमेज कम होता है और फॉलिकल्स रिपेयर होते हैं. रोजमेरी का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो बाल तेजी से बढ़ते हैं. इसी बारे में बता रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर सरीन. डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि किस तरह रोजमेरी से हेयर ग्रोथ होती है. 

बाल बढ़ाने के लिए कैसे लगाएं रोजमेरी | How To Use Rosemary For Hair Growth 

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर सरीन ने बताया कि रिसर्च भी यह कहती है कि बाल बढ़ाने के लिए रोजमेरी बेहद फायदेमंद है. लेकिन, रोजमेरी तब अच्छा असर दिखाती है जब इसे सिर पर रोज लगाया जाता है. नेचुरल इंग्रीडिएंट्स तभी असर दिखाते हैं जब उन्हें रोजाना या नियमित तरह से इस्तेमाल किया जाए. डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि रोजमेरी को सिर पर दिन में 2 बार लगाना जरूरी है. इसका लगातार 6 महीनों तक इस्तेमाल करने पर बाल घने नजर आने लगेंगे. 

रोजमेरी के तेल (Rosemary Oil) को रोजाना सिर पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इससे बाल चिपचिपे होने लगते हैं. ऐसे में डॉक्टर की सलाह है कि आप रोजमेरी वॉटर (Rosemary Water) को बालों पर स्प्रे कर सकते हैं. इसे स्कैल्प पर स्प्रे करें और उंगलियों से मालिश करें. इसे सिर पर एक-डेढ़ घंटे या उससे ज्यादा समय तक लगाए रखा जा सकता है. रोजमेरी वॉटर लगाने के बाद बालों को धोने की भी जरूरत नहीं होती है. यह हेयर फॉलिकल्स को स्वस्थ्य रखता है और ब्लड फ्लो को बेहतर करने में असरदार होता है. 

कैसे बनाते हैं रोजमेरी वॉटर 

रोजमेरी का पानी बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होगी, रोजमेरी के पत्ते और पानी. सबसे पहले 3 कप पानी में 2 पत्तेदार डंडियां रोजमेरी की डाल दें और आंच पर चढ़ा दें. इस पानी को अच्छे से उबालने के बाद आंच से हटाकर रखें. जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे स्प्रे बोतल में भर लें. बस इस्तेमाल के लिए तैयार है आपका रोजमेरी वॉटर. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

