बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? Parenting Coach ने बताया क्या करने से लगेगा बच्चे का पढ़ाई में मन

Parenting Tips: कई माता-पिता की शिकायत होती है कि उनका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता है. लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर पेरेंटिंग कोच रिद्धि देवरहा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में एक्सपर्ट ने कुछ खास टिप्स बताई हैं. रिद्धि देवरहा कहती हैं, इन टिप्स को फॉलो करने से आप अपने बच्चे की पढ़ाई में रूची को बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

बच्चा पढ़ाई नहीं करे, तो क्या करना चाहिए?

पेरेंटिंग कोच कहती हैं, गुस्से से बात करने से बच्चा और चिड़चिड़ा हो सकता है. इसलिए सबसे पहले शांति से काम लें और बच्चे से बातचीत कर कारण जानने की कोशिश करें. ज्यादातर मामलों में बच्चा तनाव, दबाव, डर या फिर बोरियत के चलते ठीक से पढ़ नहीं पाता है. ऐसे में अपने बच्चे से सवाल करें. आप पूछ सकते हैं कि 'मैंने देखा कि तुम आजकल कम पढ़ रहे हो. मैं नाराज नहीं हूं, बस चिंता है. क्या हम इसे लेकर थोड़ी बात कर सकते हैं?'

रिद्धि बताती हैं, इस तरह की बातचीत बच्चे को सुरक्षित और समझे जाने का एहसास देती है. साथ ही आप भी पढ़ाई न करने का कारण जान पाते हैं.

बच्चे से ऐसे सवाल पूछें जो उसके मन की बात बाहर ला सकें. जैसे-

क्या चीज अभी सबसे मुश्किल लग रही है?

किस समय तुम्हारा पढ़ने का मन सबसे ज्यादा करता है?

स्कूल तुम्हें मददगार लगता है या सिर्फ बोझ?

अक्सर इन सवालों से पता चलता है कि समस्या क्या है. बच्चा बोरियत की वजह से नहीं पढ़ रहा है, उसे कोई डर है, दोस्तों का तनाव है, नींद की कमी है या बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है.

बच्चे के लिए थोड़ी-थोड़ी देर का टाइम टेबल बनाएं. जैसे- पहले दिन आप केवल 20 मिनट तक बच्चे को एक सब्जेट पढ़ा सकते हैं. फिर दूसरे दिन थोड़ी देर बच्चे को पढ़ाएं और पढ़ाई से जुड़े सवाल करें. इस तरह छोटे-छोटे कदम बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करते हैं.

टीन्स छोटे और फोकस्ड स्टडी ब्लॉक में बेहतर सीखते हैं. जैसे- 25 मिनट पढ़ाई कराएं फिर 5 मिनट ब्रेक दें. या 45 मिनट पढ़ाई कराएं और फिर 15 मिनट का ब्रेक दें.

बच्चे को एक्टिव रिकॉल कराएं. जैसे- किताब बंद करके 3 सवाल खुद से पूछें.

बच्चे को 2 मिनट में कोई टॉपिक को समझाएं. फिर स्पेस्ड रिव्यू कराएं.

बच्चे की पढ़ाई के लिए एक फिक्स जगह बनाएं. ये जगह साफ-सुथरी होनी चागिए, साथ ही वहां अच्छी लाइट, पानी, टाइमर और जरूरी सामान हो. ये बच्चे का फोकस बढ़ाते हैं. धीरे-धीरे बच्चा खुद उस जगह पर बैठकर पढ़ने लगता है.

अगर बच्चा 25 मिनट भी पढ़ ले, तो उसकी तारीफ करें. आप बच्चे को छोटे रिवॉर्ड दे सकते हैं. जैसे बच्चे को कोई स्नैक देना या छोटी वॉक ब्रेक पर ले जाना.

अगर बच्चा फिर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके साथ बैठकर कोई किताब पढ़ना शुरू करें.

बच्चे को ऑप्शन दें कि 'अभी 25 मिनट पढ़ोगे या एक घंटे बाद?'

बच्चे की कभी भी किसी दूसरे बच्चे से तुलना न करें.

बच्चे को शर्मिंदा न करें, पढ़ाई न करने पर डराए या डांटें नहीं.

बच्चे पर सिर्फ मार्क्स का दबाव नहीं डालें.

इन सब से अलग हर मिनट कंट्रोल करने की कोशिश भी न करें.

पैरेंटिग कोच कहती हैं, जब बच्चा सुरक्षित और सपोर्टेड महसूस करता है, तो उसका पढ़ाई में मन अपने आप लगने लगता है. माता-पिता का शांत और समझदार रवैया ही बच्चे के बर्ताव में सबसे बड़ा अंतर लाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.