विज्ञापन
WAR UPDATE

काजू, बादाम हो या किशमिश, हर ड्राई फ्रूट शरीर को देता है अलग ताकत, जानें किसके कितने फायदे

आप भी खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो जान लीजिए कि कौन से नट्स खाने से होता है क्या फायदा?

Read Time: 3 mins
Share
काजू, बादाम हो या किशमिश, हर ड्राई फ्रूट शरीर को देता है अलग ताकत, जानें किसके कितने फायदे
काजू, बादाम या किशमिश कौन सा ड्राई फ्रूट है ज्यादा फायदेमंद.

Dry Fruits Benefits: भारत में पुराने समय से ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है. ड्राई फ्रूट्स में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इनमें विटामिन, मिनरल्स, स्वस्थ वसा, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर के अलग-अलग अंगों को मजबूत बनाते हैं. कुछ मेवे दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, कुछ दिमाग को तेज बनाते हैं, जबकि कुछ हड्डियों और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ भी सीमित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं.  

बादाम

Latest and Breaking News on NDTV

अगर बादाम की बात करें तो इसे दिमाग का दोस्त कहा जाता है. आयुर्वेद में बादाम को बुद्धि और याददाश्त बढ़ाने वाला माना गया है. विज्ञान के अनुसार, बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्वस्थ वसा पाए जाते हैं. विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है और बढ़ती उम्र के असर को कम करने में सहायक माना जाता है. वहीं, मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाने से दिमाग की कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है और शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है.

अखरोट

Latest and Breaking News on NDTV

अखरोट को भी सेहत के लिए बेहद खास माना जाता है. इसकी बनावट ही कुछ हद तक दिमाग जैसी होती है और इसे मस्तिष्क के लिए फायदेमंद भी माना जाता है. विज्ञान के अनुसार, अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है. आयुर्वेद में अखरोट शरीर को ताकत देने वाला और मानसिक तनाव को कम करने वाला माना गया है. इसका नियमित सेवन मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है.

काजू

Latest and Breaking News on NDTV

काजू स्वाद में जितना अच्छा लगता है, उतना ही पोषण से भी भरपूर होता है. इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. विज्ञान के अनुसार, ये तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. जिंक त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद में काजू को शरीर को बल देने वाला और कमजोरी दूर करने वाला माना गया है. हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में करना बेहतर माना जाता है.

पिस्ता

Latest and Breaking News on NDTV

पिस्ता भी पोषण से भरपूर मेवा है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी6 और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, पिस्ता दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और यह रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है.

किशमिश

Latest and Breaking News on NDTV

किशमिश भी एक ऐसा सूखा फल है जो मीठा होने के साथ बहुत पोषक होता है. इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. विज्ञान के अनुसार, आयरन खून बनाने में मदद करता है, इसलिए जिन लोगों को खून की कमी होती है, उनके लिए किशमिश फायदेमंद हो सकती है. आयुर्वेद के अनुसार, किशमिश पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को ताकत देने में मदद करती है. इसे भिगोकर खाने से इसके पोषक तत्व अच्छे तरीके से शरीर को मिल सकते हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Which Dry Fruit Is More Healthy, Dry Fruits Khane Ke Fayde, Sabse Faydemand Dry Fruit Kaun Sa Hai, Badam Jyada Faydemand Hai Ya Kaju, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com