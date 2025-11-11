पॉल्यूशन में बच्चों को कैसे सेफ रखें? डॉक्टर ने बताई 5 आसान टिप्स और ट्रिक्स, दिल्ली-NCR वाले जरूर जान लें

Bacho ko pollution se kaise bachaye: दिल्ली-NCR समेत कई जगहों पर लगातार हवा का AQI लेवल खराब होता जा रहा है. बढ़ते पॉल्यूशन के कारण लोगों का बाहर निकलना ही काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है. प्रदूषण का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव स्किन, आंख और हमारे फेफड़ों पर पड़ता है. ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ये स्थिति बच्चों के लिए और भी ज्यादा हानिकारक है. इसी के चलते आज हम आपको पॉल्यूशन में बच्चों को सेफ रखने के लिए 5 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं. ये जानकारी डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए दी है. आइए जानते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़ते प्रदूषण में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं.

1. बाहर न जाने दें

डॉक्टर माधवी बताती हैं कि इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी होने पर बच्चों को बाहर जाने दें. इसके अलावा आप घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें. साथ ही खिड़की और दरवाजों को बंद रखें. आप अपने घर में कुछ प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ये हवा को शुद्ध करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

डॉक्टर बताती हैं कि प्रदूषण में बाहर एक्सरसाइज या वर्कआउट करने से बचना चाहिए. दरअसल, एक्सरसाइज करने से शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और इससे प्रदूषित हवा शरीर के अंदर जा सकती है. ऐसे में बच्चों को घर पर ही योग और एक्सरसाइज करने के लिए कहें.

एयर पॉल्यूशन के दौरान आप बच्चों को बाहर खेलने के लिए बिल्कुल भी न भेजें. इसकी जगह आप बच्चों को घर के अंदर इंडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे घर में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल न करें. इससे उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है या उसे मास्क लगाने की समझ है तो मास्क जरूर दें. प्रदूषित हवा से बचने के लिए मास्क काफी ज्यादा असरदार माना जाता है. आप N95 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर बच्चे बाहर जाकर घर में आएं तो उन्हें नहाने के लिए जरूर बोलें. साथ ही उनकी स्किन को लोशन या मॉस्चराइज की मदद से मॉस्चराइज करें.

डॉक्टर बताती हैं कि पॉल्यूशन के समय ज्यादा से ज्यादा पानी पीना बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इससे शरीर डिटॉक्स रहता है और बॉडी से सभी तरह के टॉक्सिन्स साफ हो जाते हैं. साथ ही पानी पीने से बॉडी भी पूरी तरह से हाईड्रेट रहती है और डिहाईड्रेशन का खतरा कम हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.