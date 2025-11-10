घर के अंदर Air Quality को अच्छा करने के लिए क्या करें? डॉक्टर ने बताया घर में Pollution आने से कैसे बचाएं

How to increase home air quality: इन दिनों दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है. लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं और ज्यादातर समय घर के अंदर बिता रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर की हवा भी प्रदूषित हो सकती है? ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं घर के अंदर की एयर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, जिससे आप एयर पॉल्यूशन से होने पर नुकसान से बच सकें और अपनों को भी सुरक्षित रख सकें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेफड़ों के रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, घर के अंदर की हवा भी हमारी सेहत पर उतना ही असर डालती है जितना बाहर की हवा. इसलिए घर की एयर क्वालिटी बेहतर रखना बहुत जरूरी है.

डॉक्टर अरविंद कुमार बताते हैं, इसके लिए सबसे पहला स्टेप है घर के अंदर से ऐसी चीजों को हटाना जिनमें धूल या मिट्टी जमा होती है. हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनमें धूल जमा होती रहती है. फिर चलने-फिरने से ये हवा के साथ हमारे अंदर जाने लगती हैं. जैसे- कारपेट, मोटे परदे, आर्टिफिशियल फूल या शोपीस जो लंबे समय से पड़े हों. समय के साथ इनमें धूल की परत जम जाती है और चलते-फिरते यह धूल हवा में फैल जाती है, जो सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है. ऐसे में कारपेट, मोटे पर्दों, आर्टिफिशियल फूल या शोपीस को तुरंत हटा दें.

अगर घर में परदे जरूरी हैं, तो हल्के कपड़े वाले परदे लगाएं जिन्हें आसानी से धोया जा सके. इन्हें नियमित रूप से साफ करते रहें. कारपेट की जगह फर्श को खुला रखें ताकि झाड़ू-पोंछा अच्छे से हो सके.

किचन में भी अच्छी वेंटिलेशन और एक्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि धुआं और गैस बाहर निकल सकें. खाना बनाते समय बिना एक्जॉस्ट चालू किए किचन बंद न रखें.

सुबह और शाम के समय घर की खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें, क्योंकि इस समय हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है. दिन में जब हवा थोड़ी बेहतर हो, तब थोड़ी देर के लिए वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोलें.

साथ ही, घर के अंदर एयर प्यूरिफायर रखें ताकि हवा में मौजूद हानिकारक कण फिल्टर हो जाएं.

अगर आप एयर प्यूरिफायर नहीं रख सकते हैं, तो इंडोर प्लांट्स की मदद भी ले सकते हैं. कुछ पौधे नेचुरल तरीके से हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं. जैसे- एलोवेरा, स्नेक प्लांट, लिली आदि. ये हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं.

इस तरह ये छोटे-छोटे बदलाव कर आप अपने घर की एयर क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.