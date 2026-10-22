How to identify gold or brass : त्‍योहारों का मौसम शुरू हो चुका है. दीवाली भी आने वाली है, ऐसे में लोग सोने-चांदी की खूब शॉप‍िंग कर रहे हैं. अगर आप भी कुछ ऐसी प्‍लान‍िंग कर रहे हैं, तो जाह‍िर सी बात है क‍ि आपको बता होना चाह‍िए क‍ि आपके पास जो सोना और चांदी रखा है वह असली है या नकली. यानी सोने की शुद्धता की जांच करना आपको आना चाह‍िए.यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ आसान तरीके ज‍िनकी मदद से आप घर पर ही सोने और चांदी की शुद्धता का शुरुआती अंदाजा लगा सकते हैं. वैसे इन घरेलू तरीकों को फाइनल प्रूफ नहीं माना गया है. वैसे, चुंबक से सोने में मिलावट का केवल शुरुआती अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि बर्फ वाला टेस्ट चांदी की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं है. यही वजह है क‍ि किसी भी कीमती धातु की खरीदारी से पहले हॉलमार्क, बिल और गहन जांच करना बेहद जरूरी है. वहीं, सोना खरीदते समय यह भी ध्‍यान रखें क‍ि भरोसेमंद वाली दुकान से ही सोना और चांदी लें, ताक‍ि सोने की प्‍योर‍िटी पर क‍िसी भी तरह का डाउट ना रहे.

क्या असली सोना चुंबक से चिपकता है?



सोना सामान्यतौर पर चुंबक से नहीं चिपकता है, इसलिए सोने की वस्तु के पास मजबूत चुंबक ले जाने पर अगर वह सीधे चुंबक से चिपक रहा है, तो उसमें लोहे या किसी दूसरे चुंबकीय धातु की मौजूदगी का संदेह हो सकता है. पर इसका मतलब यह नहीं है कि चुंबक से न चिपकने वाला हर सोना असली ही होगा. कई नकली या मिलावटी धातुएं भी चुंबक से नहीं च‍िपकती हैं. इसके अलावा आभूषण में लगे दूसरी चीजें भी टेस्ट के नतीजे को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए चुंबक वाला तरीका केवल शुरुआती जांच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप. सोने की असली शुद्धता जानने के लिए हॉलमार्क, बिल और प्रमाणित परीक्षण को भी ध्यान में रखना चाहिए.

घर पर सोने के गहनों को कैसे साफ करें?

बर्फ से चांदी कैसे चेक करें?

चांदी केवल ज्वैलरी ही नहीं बल्कि कई दूसरे इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है. दरअसल, चांदी हीट की एक बहुत अच्छी कंडक्टर होती है. इसी वजह से शुद्ध चांदी की वस्तु पर बर्फ रखने पर वह कुछ दूसरी धातुओं की तुलना में तेजी से पिघल सकती है. इसी आधार पर बर्फ वाला टेस्ट चांदी की पहचान के लिए बताया जाता है. हालांकि, बर्फ का चांदी से चिपकना या तेजी से पिघलना अपने आप में असली चांदी का प्रमाण नहीं है. कई दूसरी धातुओं में भी गर्मी के अच्छे कंडक्टर होने के कारण ऐसा प्रभाव दिखाई दे सकता है. इसलिए केवल इस घरेलू प्रयोग के आधार पर चांदी को असली या नकली घोषित करना सही नहीं होगा.

बर्फ से चांदी चेक करने का तरीका

चांदी असली है या नकली है, यह चेक करन चाहते हैं तो बर्फ के टुकड़े से जांच सकते हैं. आप यह जांच घर पर ही कर सकते हैं. फ्रिज या फ्रीजर से बर्फ का एक सीधा टुकड़ा निकालें और उसे चांदी के गहने, बर्तन या सिक्के के ऊपर रख दीज‍िए. चांदी ताप (Heat) और ऊर्जा की बहुत अच्छी संवाहक (Thermal Conductor) मानी गई है. जैसे ही आप बर्फ असली चांदी पर रखेंगे, वह सामान्य तापमान की तुलना में बहुत तेजी से पिघलने लगती है. इसका मतलब है क‍ि वह असली चांदी है. वहीं, नकली चांदी की पहचान है क‍ि अगर बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है या सामान्य गति से पिघल रही है, तो वह धातु नकली है या उस पर सिर्फ चांदी का पानी (Plating) चढ़ाया गया है.



असली जांच के लिए हॉलमार्क देखें



अगर आप चाहते हैं क‍ि सोना असली है, तो उसके ल‍िए जरूरी है क‍ि हॉलमार्क और संबंधित पहचान चिह्नों की जांच कर लें. खरीदारी करते समय ऑथोराइज विक्रेता से बिल भी जरूर लें. अगर किसी महंगी वस्तु की शुद्धता को लेकर संदेह है, तो उसे प्रमाणित जूलर या मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र पर जांच करवाना ज्‍यादा बेहतर रहेगा. एक्स-रे फ्लोरेसेंस (XRF) जैसी जांच से धातु की स्ट्रक्चर और शुद्धता का बेहतर तरीके से आकलन करन जरूरी है.