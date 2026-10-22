Cockroach Kaise Bhagaye Ghar Mein Se: घर में कॉकरोच होना काफी ज्यादा आम बात है. लेकिन अगर इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाए तो समस्याएं हो सकती हैं. ये न केवल खाने की चीजों को खराब करते हैं, बल्कि हाईजीन को भी खराब कर देते हैं. इससेे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले कॉकरोोच रिपेलेंट लाते हैं, लेकिन इनका कुछ दिन असर दिखता है और फिर कॉकरोच अपना आतंक दिखाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बोरिक पाउडर से एक स्प्रे बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं. ये न केवल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, बल्कि कॉकरोच भी मर या भाग जाते हैंं.

कॉकरोच भगाने वाले स्प्रे के लिए जरूरी चीजें

2 बड़े चम्मच बोरिक पाउडर

आधा बड़ा चम्मच गेहूं का आटा

पानी

कैसे तैयार करें?

घर पर इस स्प्रे को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप सबसे पहले एक कटोरेे में बोरिक पाउडर डाल लें. अब इसमें गेहूं का आटा मिलाएं. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी डालकर एक घोल तैयार कर लें. ये घोल एकदम पतला पानी जैसा नहीं होना चाहिए. इसके बाद इसे एक स्प्रे वाली बोतल में भर लेंं. आपका कॉकरोच भगाने वाला स्प्रे बनकर तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भरने के बाद उन जगहों पर छिड़कें जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं. इसेे आप किचन के कोने, सिंक के आसपास, गैस चूल्हे के पीछे, माइक्रोवेव और फ्रिज के पीछे छिड़क सकते हैं.

कितने दिन में दिखेगा असर?

इस घरेलू उपाय को अपनाने के बाद 2 से 3 दिनों में कॉकरोचों की संख्या कम हो सकती है. फिर समय-समय पर जरूरत के अनुसार इसे दोबाारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

बोरिक एसिड क्यों होता है असरदार?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कॉकरोच बोरिक पाउडर के संपर्क में आते हैं या इसे खाते हैं, तो ये उनके पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर देेता है. इसी कारण बोरिक पाउडर कॉकरोच को भगाने के लिए फायदेमंद होता है.

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