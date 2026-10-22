बाजार से लाना छोड़िए! घर पर गमले में उगा लें जीरा, जानें घर पर जीरा कैसे उगाया जाता है

Jeera Ghar Par Kaise Ugaye: किचन में रखे मसाले जीरे के बिना अधूरे माने जाते हैं. कोई भी तड़का लगाना हो जीरा काफी जरूरी माना जाता है. ये खाने के स्वाद में चार-चांद लगाने का काम करता है. अधिकतर लोग जीरा बाजार से खरीदकर लाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं जीरे को आसानी सेे घर पर ही उगाया जा सकता है. इसके लिए आपको बस सही मौसम, मिट्टी और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको घर पर ही गमले में जीरा उगाने का सही तरीका बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी @TRUEGARDENING नाम के यूट्यूब चैनल से दी गई है.

जीरा लगाने का सही समय

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीरा एक ठंडे मौसम की फसल है. इसके बीज लगाने के लिए अक्टूबर, नवंंबर और दिसंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान टेंपरेचर सही होने के कारण बीजों की ग्रोथ बेहतर होती है. ऐसे में आप इस समय गमले में जीरे का पौधा लगा सकते हैं.

जीरे का बीज लगाने के लिए ऐसे तैयार करें मिट्टी

जीरे के बीजों के लिए हल्की और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी सबसे अच्छी रहती है. इसके लिए आप 50 प्रतिशत कोकोपीट को 50 प्रतिशत वर्मीकंपोस्ट मेंं मिलाएं. फिर दोनों को अच्छी तरह मिलाकर पॉटिंग मिक्स तैयार कर लें. दरअसल, ये मिक्सचर नमी बनाए रखने के साथ-साथ बीजों को जरूरी पोषण भी देेता है.

किस तरह का गमला रहता है अच्छा?

आपको बता दें कि जीरा उगाने के लिए आप किसी भी प्रकार के गमले या कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, ये जरूरी है कि गमलेे के नीचे ड्रेनेज होल हो ताकि ज्यादा पानी बाहर निकल सके. वरना पानी जमा होने पर बीज सड़ सकते हैं और पौधा खराब हो सकता है.

जीरा कैसे उगाएं?

सबसे पहले तैयार मिट्टी को गमले में भर लें. फिर मिट्टी को हल्का नम कर दें. इसके बाद अच्छी क्वालिटी वाले जीरे के बीज मिट्टी पर छिड़क दें. ध्यान रहे कि बीजों कोो बहुत ज्यादा पास-पास न डालें. फिर ऊपर से उसी पॉटिंग मिक्स की लगभग आधा से एक इंच मोटी लेयर बिछा दें. फिर आखिर में हल्की सिंचाई करें.

इन बातों का रखें ध्यान

आप गमले को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप अच्छी मिलती हो.

मिट्टी में नमी बनाए रखें लेकिन ज्यादा पानी न डालें.

किन दिन में उगने लगता है पौधा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग तीन हफ्ते बाद पौधे अच्छी तरह डेवलेप होने लगते हैं. इस समय गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिनभर पर्याप्त धूप मिल सके. दरअसल, धूप मिलने से पौधों की ग्रोथ तेज होती है और पौधा मजबूत बनता हैं.

40 दिन में दिखेगी अच्छी ग्रोथ

करीब 40 दिनों के बाद जीरे के पौधे अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं. इस दौरान आप पानी और धूप का ध्यान रखें. आपको बता दें कि् सही देखभाल मिलने पर पौधे हेल्दी रहते हैं और जीरा अच्छे से उगते हैं.

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