बच्चे को चलना सिखाते वक्त कभी न करें ये 3 गलती, डॉक्टर ने किया अलर्ट

Parenting Tips: हर माता-पिता के लिए अपने बच्चे को पहली बार चलते देखना बेहद खास पल होता है. हालांकि, कई बार बच्चे को चलना सिखाते समय मां-बाप कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं. इससे बच्चे की बॉडी और पॉस्चर पर खराब असर पड़ता है. पीडियाट्रिशियन अरुणा बाजपेई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में बच्चों की डॉक्टर ने 3 ऐसी ही गलतियों के बारे में माता-पिता को खास अलर्ट किया है. आइए जानते हैं, बच्चे को चलना सिखाते समय किन तीन गलतियों से बचना चाहिए और सही तरीका क्या है.

बच्चे को वॉकर से न चलाएं

डॉक्टर कहती हैं, कई माता-पिता सोचते हैं कि वॉकर से बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा. लेकिन हकीकत इससे उलट है. वॉकर से बच्चे का बैलेंस सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता है. लंबे समय तक वॉकर का इस्तेमाल करने से बच्चे का पॉस्चर बिगड़ सकता है और पैरों की मांसपेशियां सही तरह से मजबूत नहीं बन पाती हैं. ऐसे में बच्चे को वॉकर से न चलाएं.

अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता बच्चे का हाथ पकड़कर उसे चलने की कोशिश करवाते हैं. लेकिन ऐसा करना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है. हाथ पकड़कर खींचने या पुश करने से कंधे पर स्ट्रेन आ सकता है, यहां तक कि कोहनी डिसलोकेट होने का भी खतरा रहता है. इसलिए बच्चे को खुद से खड़े होने और धीरे-धीरे कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें.

चलना सीखते वक्त बच्चे का गिरना और लड़खड़ाना बहुत सामान्य बात है. लेकिन ऐसे समय पर माता-पिता अगर घबरा जाते हैं या जोर से रिएक्ट करते हैं, तो बच्चा डर सकता है और उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है. इसकी बजाय, उसे प्यार से संभालें और उसका उत्साह बढ़ाएं. बच्चे को समझने दें कि गिरना भी सीखने का हिस्सा है. इससे वो धीरे-धीरे खुद बैलेंस करना सीख जाएगा.

डॉक्टर कहती हैं, बच्चे को टमी टाइम और क्रॉलिंगके लिए प्रोत्साहित करें. इससे उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी.

घर में एक सेफ स्पेस बनाएं, जहां बच्चा बिना किसी डर के खड़े होने और चलने की कोशिश कर सके.

इन सब से अलग बच्चे की छोटी-छोटी प्रगति पर उसकी हौसला-अफजाई करें.

पीडियाट्रिशियन कहती हैं, हर बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो करता है. कुछ बच्चे 10 महीने में चलना शुरू कर देते हैं तो कुछ को 14–15 महीने भी लग सकते हैं. ऐसे में बच्चे के न चलने पर घबराएं नहीं, उसे खुद धीरे-धीरे सीखने का मौका दें.

